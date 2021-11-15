Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'den HDP'ye övgü: 'Aldığı her oyun hakkını veren tek partidir'

Bizim TV kanalı'na konuk olan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil HDP'ye övgüler yağdırdı. Özdil, 'HDP seçmenine yalan söylemez. Ne derse onu yapar. Aldığı her oyun hakkını veren tek partidir. Aslında bu anlamda diğer tüm parti ve seçmenlere örnek olması gerekir' dedi.

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Bizim TV kanalında Lale Özan Arslan'ın konuğu oldu. HDP ile görüşlerini aktaran Özdil, "Aslında teknik olarak hem Türk hem Atatürkçülük kavramına karşı bir partidir. Ama aslında Atatürk vizyonunun getirdiği kadın erkek eşitliğini uygulayan tek partidir." görüşünü savundu.

Özdil'in açıklamaları şöyle:

"HDP açısından benim şöyle bir gözlemim var. Demokrasi tarihimiz açısından baktığımızda seçmenine yalan söylemeyen tek parti HDP'dir. HDP milletvekilleri, parti yöneticileri vatandaşa oy isterken ne dediyse seçildikten sonra birebir onu yapmıştır. Ben görüşlerine katılmam, tekrar söylüyorum. Onlar da biliyor, ben de yazıyorum. Ama dışarıdayken. İçerideyken adamın arkasından yazmak kahpeliktir, kalleşliktir, pusu kurmaktır. Dışarıdayken suratına söylerim. HDP seçmenine yalan söylemeyen tarihteki tek partidir."

"NE DERSE ONU YAPAR"

Yılmaz Özdil konuşmasını şöyle sürdürdü:

"PKK yanlısı görüşleri tabii var. PKK ile ortak paydaları var mı, tabii var. PKK'nın siyasi yansıması mıdır? Evet. Ama seçmenine yalan söylemez. Ne derse onu yapar. Aldığı her oyun hakkını veren tek partidir. Aslında bu anlamda diğer tüm parti ve seçmenlere örnek olması gerekir. Mesela kadın erkek eşitliği anlamında da baktığınızda... Mesela aslında teknik olarak hem Türk hem Atatürkçülük kavramına karşı bir partidir. Ama aslında Atatürk vizyonunun getirdiği kadın erkek eşitliğini uygulayan tek partidir."

Kaynak: medyaradar.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.