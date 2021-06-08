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Sözcü Kalın'dan 'Kanada' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kanada'da bir minibüs şoförünün, aracını kaldırımdaki yayaların üzerine sürmesiyle ilgili 'Bu korkunç gidişat ve barbarlık durdurulmalıdır' açıklamasını yaptı.

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08.06.2021 10:27:13
Sözcü Kalın'dan 'Kanada' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde gerçekleşen ve bir minibüs şoförünün aracını kaldırımdaki yayaların üzerine sürdüğü saldırıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Kalın, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kanada'da aracını kaldırımdaki yayaların üzerine süren ve 4 Müslümanı öldüren kişinin, İslamofobik saiklerle hareket ettiği açıklandı. Bu, üretilmiş korkunun nefrete, nefretin düşmanlığa ve şiddete dönüşeceğinin en son örneğidir. Bu korkunç gidişat ve barbarlık durdurulmalıdır" 

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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