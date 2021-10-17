Sözcü gazetesinde 'Aydın Doğan' kavgası

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, eski patronu Aydın Doğan hakkında, bugün eleştirel bir yazı kaleme aldı. Çölaşan'a yanıt ise aynı gazetenin yazarlarından Yılmaz Özdil'den geldi. Özdil, Çölaşan'ın Aydın Doğan'ı eleştirmesine sert çıktı

Sözcü Gazetesi'nin iki yazarı arasında Aydın Doğan kavgası!

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, ‘Bir yıl sonra Bekir'in ardından…' başlıklı yazısında Bekir Coşkun ile olan dostluğundan söz ederek, Hürriyet‘ten kovulma sürecini anlattığı “Kovulduk Ey Halkım Unutma Bizi” adlı kitabına Aydın Doğan‘ın açtığı davayı ve Coşkun'un bu davada tanık olmasını kaleme aldı.

Bu yazı sonrası aynı gazetenin bir diğer usta yazarı Yılmaz Özdil de yaptığı sosyal medya paylaşımında Çölaşan‘ı bu yazısı nedeniyle eleştirdi.

Özdil paylaşımında “Meslek büyüğümüz Emin Çölaşan'ın her fırsatta Aydın Doğan'a saldırması, kendi ruh hali açısından şaşırtıcı değil ama, bu saldırıların Sözcü gazetesinde yapılması, Sözcü yazarlarının hepsinin aynı düşüncedeymiş gibi sunulması, Sözcü adına ayıp” ifadelerini kullandı.

Çölaşan, 2020 yılı ekim ayında hayatını kaybeden Bekir Coşkun ile ilgili bugünkü yazısında Aydın Doğan'a ilişkin olarak şunları kaydetmişti:

''Ama ben öyle pes edecek biri değildim. Elimde bilgiler, notlar ve belgeler vardı. Oturup bir kitap yazdım, yaşadığım rezaletleri anlattım.“Kovulduk Ey Halkım Unutma Bizi.” “Kovulduk Ey Halkım Unutma Bizi.” Aydın Doğan'ı çok kızdırmıştı.''

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.