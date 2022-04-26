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Soylu: TÜGVA binası önüne patlayıcı bırakan terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 21 Nisan'da İstanbul Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan teröristin yakalandığını bildirdi.

31 Dakika Önce
2022-04-26 22:48:30
Soylu: TÜGVA binası önüne patlayıcı bırakan terörist yakalandı

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "21 Nisan günü saat 05.46'da, İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B.Y, İstanbul polisinin başarılı operasyonu ile yakalandı. Polis teşkilatımıza ve emniyet istihbarat birimlerimize tebrikler." ifadelerini kullandı.

Teröristin görüntüleri ortaya çıktı

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TÜGVA Temsilciliği önüne 21 Nisan'da el yapımı patlayıcı bırakan terörist B.Y'nin, olay yerini terk ettikten sonra güvenlik kameralarınca çekilen görüntüleri ve fotoğrafları ortaya çıktı.

Görüntülerde terörist B.Y'nin önce merdivenden indiği, daha sonra elinde poşetle sokakta yürüdüğü, ardından bir markete girdiği görülüyor. B.Y'nin bu süre içerisinde kıyafetlerini de değiştirdiği görüntülere yansıyor.

B.Y. hakkındaki tespitler

İstanbul'da yaşadığı belirlenen B.Y'nin, 2019-2020 arasında farklı tarihlerde 3 kez Irak sınırındaki Şırnak Habur Sınır Kapısı'ndan çıkış-giriş yaptığı tespit edildi. B.Y'nin, 6-11 Aralık 2021'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da da bulunduğu ortaya çıktı.

Ayrıca B.Y'nin babası K.Y'nin 2009'da terör örgütü PKK propagandası yapmaktan tutuklandığı, 2011'de tahliye edildiği, cezaevinde kaldığında açlık grevi eylemi gerçekleştirdiği belirlendi.

B.Y'nin ağabeyi M.Y'nin de 2002'de PKK içerisindeki faaliyetleri nedeniyle tutuklandığı, cezaevinde kaldığı dönemde açlık grevi eylemlerine katıldığı tespit edildi.

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AA .

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