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Soylu paylaştı! PKK'nın kaçırdığı 15 yaşındaki kız çocuk kurtarıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 yaşında terör örgütüne kaçırılmaya çalışılan kız çocuğun kurtarıldığını duyurdu. Fotoğrafları paylaşan Bakan Soylu, 'Son nefesimize kadar mücadele edeceğiz.' dedi.

6 Saat Önce
2022-09-17 20:14:45
Soylu paylaştı! PKK'nın kaçırdığı 15 yaşındaki kız çocuk kurtarıldı

Bakan Soylu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Allah evlatlarımızı HDPKK'dan korusun. 15 yaşında terör örgütüne kaçırılmaya çalışılan kız çocuğumuz, ailesinin şikayeti, Mersin Emniyetimizin takibi ve güvenlik güçlerimizin Mardin Kızıltepe'ye götürülürken yaptığı operasyonla kurtarılıyor...

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15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp terör örgütüne teslim etmeye çalışan kişi; HDP Toroslar İlçe Eski Eşbaşkanı ve halen BDP Mersin İl Temsilcisi Metin İnce adında bir hain...

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Kılıçdaroğlu'nun şımarttığı sahiplendiği ortakları. Bu çocukları size rağmen okullarına ve geleceğe hazırlayacağız. Size ve efendilerinize rağmen. Son nefesimize kadar mücadele edeceğiz." dedi.

PKK-HDP .

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