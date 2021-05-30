DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Borcunu düşünürken 'Çengelli iğneyi' buldu
Can Dündar’dan ''Sedat Peker'' açıklaması: Bana ‘Asılmayı hak ettin’ diye mesaj göndermişti
Pedalseverlerden kütüphane projesi
Soylu'nun kurucusu olduğu sigorta şirketinden Peker'in iddiasına yanıt
1000 köpek kapasiteli Patipark açıldı
'Kimse öldüğüne inanmadı!.. Efsanesi bile Moğolları titretti'; Celaleddin Harezmşah...
Mustafa Cengiz: Sosyal medya hesaplarımı kapatacağım
İki doz aşı olanlar KKTC'ye karantinasız girebilecek
Pentagon'un gizli ordusu: Tamamen sivil, 'yenilmez ekip'
Afganistan'da bombalı saldırı: 6 ölü
Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail, 19 'katliam' işledi
Sahaflar Çarşısı’nın 69 yıllık 'Seyir Defteri'; kim ne yazmış?
Bakan Kasapoğlu açıkladı: THY Avrupa Ligi finali şifresiz yayımlanacak
Paşinyan’dan hırsız subay itirafı
Şehit eşinin haykırışı yürekleri dağladı

Soylu'nun kurucusu olduğu sigorta şirketinden Peker'in iddiasına yanıt

Sedat Peker’in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kurucusu olduğu Engin Sigorta'nın Türk Hava Yolları'ndan (THY) ihale aldığı iddiasına yanıt geldi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
30.05.2021 18:35:34
Soylu'nun kurucusu olduğu sigorta şirketinden Peker'in iddiasına yanıt

Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kurucusu olduğu Engin Sigorta'nın Türk Hava Yolları'ndan (THY) ihale aldığını ileri sürdü. Engin Sigorta'dan Peker'in iddialarına karşı yazılı açıklama yapıldı ve “Engin Sigorta ve Aracılık Hizmetleri'nin ne THY ile ne de ülkemizin büyük holdingleriyle; hiçbir ticari bağı, ilişkisi, herhangi bir sigorta ilişkisi, geçmişte olmadığı gibi bugün de söz konusu değildir. Sigortacılık tekniği gereği, yaptığımız bütün işlemler, ana şirketlerin dijital altyapıları üzerinden gerçekleşmekte olup, tüm acentelerde olduğu gibi bizim işlemlerimiz de bu sistemlerde kayıt altındadır” denildi.

"PROVAKATİF BİR GÜNDEM ÇALIŞMASI"

Açıklamada daha önce de şirket hakkında benzer iddiaların olduğu belirtilirken şöyle denildi:

"Kurucumuz Sayın Süleyman Soylu'nun siyasi kimliği dolayısıyla, kaynağı ve maksadı belli ancak temelsiz iddialarla siyaset gündemine çekilmeye çalışıldığımız daha önce de vaki olmuştur. Sayın Soylu'nun AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olduğu 2014 yılında, FETÖ kaynaklarının servis ettiği, bir muhalefet milletvekilinin de meclise soru önergesiyle getirdiği ‘THY Uçaklarının sigorta işlemlerini yaptığı' gibi mesnetsiz, mesnetsiz olduğu kadar sektör işleyişine de aykırı bir iddiaya ne yazık ki konu edilmiş, bu asılsız iddialarla ilgili gerekli açıklamayı, kamuoyu ile paylaşmıştık. Son günlerde yine aynı kaynaktan beslendiği ve aynı hedefe yöneldiği anlaşılan provakatif bir gündem çalışmasının öznesi haline getirilmeye çalışmakta olduğumuzu üzülerek izliyoruz.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş