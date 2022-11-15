Soylu’nun açıklamaları sonrası Misvak’tan dikkat çeken paylaşım

İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir’in yakalandıktan sonra çekilen görüntüsü, New York’taki Özgürlük Heykeli şeklinde tasvir edildi.

6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı patlama sonrası terörist Ahlam Albashir düzenlenen operasyonla yakalandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu patlamanın ardından yaptığı açıklamada ABD'nin taziye mesajını kabul etmediklerini belirterek, “ABD'nin ne yapmak istediğini biliyor ve Taksim taziyesini kabul etmiyoruz” açıklamasında bulunmuştu.

Misvak Dergisi ise Soylu'nun bu açıklamaları sonrası bir paylaşımda bulundu. Çizilen karikatürde terörist Ahlam Albashir'in görüntüsü New York'ta bulunan Özgürlük Heykeli şeklinde tasvir edildi.

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