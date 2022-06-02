Soylu: 'Küresel vatandaşlık imal etmeye çalışanlar yenilecekler'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Büyük ülkelerin vizyonsuzluğu ve sorumsuzluğu, dünyada özelikle karşı karşıya kaldığımız sorunları, sınamaları gittikçe yoğunlaştırmaktadır. Kim ne derse desin 21'inci yüzyıl, küreselleşme tekelinin ortadan kalkacağı yüzyıl olacaktır' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Malezya İçişleri Bakanı Hamzah Zainudin ile bakanlıkta bir araya geldi. Buradaki görüşmede gazetecilere açıklamada bulunan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Malezya'ya gerçekleştirdiği 2019'daki ziyaretle ilişkilere ivme kazandırıldığını, Zainudin'in de Türkiye'de çeşitli temaslarda bulunduğunu aktardı.

"Küresel vatandaşlık imal etmeye çalışanlar yenileceklerdir"

Bakan Soylu, dünyada karmaşıklığın yaşandığına, çok sayıda ilkesizlikle karşı karşıya kalındığını belirterek, "Büyük ülkelerin vizyonsuzluğu ve sorumsuzluğu, dünyada özelikle karşı karşıya kaldığımız sorunları, sınamaları gittikçe yoğunlaştırmaktadır. Kim ne derse desin 21'inci yüzyıl, küreselleşme tekelinin ortadan kalkacağı yüzyıl olacaktır. Küresel vatandaşlık imal etmeye çalışanlar yenileceklerdir. Kendi kuralsızlıklarını dayatmaya çalışanlar mağlup olacaklardır. Yeni sömürge biçimleri dünyada galip gelmeyecektir. Onun için bizim gibi ülkelerin daha fazla dayanışmaya, birbirinin üstünlüklerini, bilgilerini, tecrübelerini daha çok paylaşmaya ve kardeşliklerini yükseltmeye ihtiyaçları var" ifadelerini kullandı.

"Sınırlar nasıl korunur ve yönetilir bunu öğrenebileceğimiz en iyi ülke Türkiye"

Malezya İçişleri Bakanı Hamzah Zainudin ise Süleyman Soylu ile ilk kez yüze yüze görüştüğünü belirterek, önceki gün Suriye sınırında incelemelerde bulunduğunu söyledi. Zainudin, "Türkiye'nin sınırlarının nasıl güçlü bir şekilde yönetilebildiğine yerinde şahit olduk. Aslında bakarsanız incelemelerim esnasında şunu gördüm; sizin sınırda yaşadığınız problemlerin benzerleriyle biz de Malezya'da karşı karşıya kalıyoruz. Malezya'daki sınırlar ormanlardan oluşuyor. Türkiye'nin sınırlarla ilgili aldığı önlemleri ve uygulamaları dikkate alarak ülkemizde sınır güvenliğine ilişkin plan hazırlayacağız. Türkiye'nin sınır yönetimindeki tedbirlerden ilham alarak kendi kontrol merkezimizi kurmak istiyoruz. Çünkü Türkiye'nin sınırda önemli tesislerinin olduğunu gördük. Siber suçlarla nasıl mücadele edilir, sınırlar nasıl korunur ve yönetilir bunu öğrenebileceğimiz en iyi ülke Türkiye. Bu yüzden buraya geldik" dedi.

İkili görüşmenin ardından Soylu ve Zainudin, heyetler arası görüşmeye geçti. Heyetler arası görüşmede, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile bakanlık bürokratları da hazır bulundu. DHA .