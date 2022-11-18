Soylu: İstiklal Caddesi’ndeki saldırı Münbiç’ten oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Caddesi’nde meydana gelen terör saldırısı ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanan İçişleri Bakanlığı bütçesine ilişkin toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Taksim'deki bombalı saldırıya ilişkin "Mersin'deki de, İstiklal Caddesi'ndeki saldırı da Münbiç'ten oldu" dedi.

“Terör ilk kez ülke gündeminin alt sıralarına inmiştir” diyen Soylu, “Bilinmesi lazım ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti dağdaki teröristin ayakkabı numarası dahil her şeyi bilmektedir” ifadelerini kullandı.

Son 12 ayda 200 terör eyleminin engellendiğini aktaran Soylu, “2016 – 2022 yılları arasında bin 248 teröristin, 393'ü ifadelerinde PKK'ya HDP aracılığı ile katıldığını söylüyor” diye konuştu.

Bu yıl 18 canlı bomba eyleminin engellendiğini söyleyen Bakan Soylu, “Mersin'deki de, İstiklal Caddesi'ndeki saldırı da Münbiç'ten oldu” ifadelerini kullandı. .