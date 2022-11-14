Soylu duyurdu: Bombayı bırakan kişi yakalandı

Taksim'deki patlamaya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bombayı bırakan kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün 03.30 sıralarında İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bombayı bırakan kişinin gözaltına alındığını söyleyen Soylu, "Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde PKK/PYD terör örgütü. Bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

"Bu eylemi gerçekleştirilenlerin bize ne mesaj vermek istediklerini biliyoruz. Bu mesajı aldık.” diyen Soylu, “Karşılığını daha ağır vereceğiz. Bu mesajın karşılığı net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Elbette ki büyük üzüntümüz var. 6 terör şehidimiz var. Allah rahmet eylesin. Hepsinin ayrı bir hikayesi var." Açıklamasında bulundu.

Eylem talimatının Kobani'den geldiğini belirten Soylu, "Eylemin talimatının Kobani'den geldiği, eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var" dedi. Soylu ayrıca "Bunlara kendi senatolarından para gönderen sözde müttefiklerimizin herhalde samimiyetsizlikleri ortadadır. Bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

HAYATINI KAYBEDENLERİ KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Soylu, saldırıda hayatını kaybedenlerin kimliklerini de açıkladı:

Arzu Özsoy İstanbul -1984 doğumlu

Yağmur Uçar Ereğli -2007 doğumlu (Arzu Özsoy'in kızı)

Yusuf Meydan Palu -1988 doğumlu

Ecrin Meydan Seyhan -2013 doğumlu (Yusuf Meydan'ın kızı),

Adem Topkara -Gümüşhane 1982

Mukaddes Elif Topkara -Rize 1985 doğumlu. (Adem Topkara'nın eşi) .