Soylu'dan TTB'ye: Alçakça iftira atıp...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın PKK ile mücadelede 'kimyasal silah kullanıldığı' iddiasına sert cevap verdi

Bakan Soylu, Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın PKK ile mücadelede 'kimyasal silah kullanıldığı' yönündeki açıklamasına tepki göstererek, "Türk Tabipler Birliği Başkanı her zaman yaptığı işi yaptı. Türk devletine, Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira attı. Bir kimyasal silah iftirası, bu alçakça iftirayı atıp, PKK'nın propagandasını yapmaya yeltendi" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 2022 Yılı İnceleme ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı İbrahim Akın, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve mülkiye müfettişleri katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Soylu, Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın PKK'ya yönelik askeri operasyonlarda 'kimyasal silah kullanıldığı' şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi. DHA