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Soylu'dan 'TOTOBO çetesi' açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu, 'TOTOBO' isimli yasa dışı bahis çetesinin çökertildiğini açıkladı

2 Saat Önce
2022-08-06 11:39:29
Soylu'dan 'TOTOBO çetesi' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 8 aylık takip sonucu "TOTOBO" isimli yasa dışı bahis çetesi çökertildiğini bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Emniyetinin 8 aylık takibi sonucunda "TOTOBO" isimli yasa dışı bahis çetesinin çökertildiğini duyurdu.

Soylu, "Çete elebaşının da aralarında olduğu 59 kişi kıskıvrak yakalanarak adalete teslim edildi. Operasyon devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı. .

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