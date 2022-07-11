DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,3161 ₺

EURO

17,5915 ₺

ALTIN

966,95 ₺

BİST

2.434,02 ₺

TIMETURK / GÜNDEM / Soylu'dan sözlü saldırıya uğrayan Senegalli aileye ziyaret

Soylu'dan sözlü saldırıya uğrayan Senegalli aileye ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul metrosunda sözlü saldırıya maruz kalan Senegalli aileye ziyarette bulundu.

4 Saat Önce
2022-07-11 00:16:36
Soylu'dan sözlü saldırıya uğrayan Senegalli aileye ziyaret

Edinilen bilgiye göre Soylu, Yenikapı-Hacıosman metro hattında bir kişinin sözlü saldırısına uğrayan Senegal asıllı Davut ve ailesini evlerinde ziyaret etti.

Aileye geçmiş olsun dileğini ileten Soylu, Davut'un kızları Rukiye ve Fatma'ya hediyeler verdi.

07_2022_10072022_soylu1_

İkamet izniyle 11 yıldır Türkiye'de bulunan Müslüman aileye yönelik davranıştan büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Soylu, "Böyle bir davranışı kabul etmiyoruz. Onların öfkesi size değil, bize." ifadesini kullandı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş