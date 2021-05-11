Soylu'dan Cumhuriyet gazetesine tepki: Hesabını vereceksiniz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet gazetesine tepki göstererek, 'Türkiye eski Türkiye değil. Hesabını hukuk önünde vereceksiniz' ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet gazetesine tepki göstererek, "Türkiye eski Türkiye değil. Hesabını hukuk önünde vereceksiniz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Cumhuriyet gazetesine tepki gösterdi.

Bakan Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bir mafya pisliğinin hezeyanlarıyla terörle mücadele tarihimizin en Şanlı Komutanına çamur atan, ortakları HDPKK için intikam alan, Cumhuriyet gazetesi; Sizin tarihiniz, derin, kirli ve karanlık ilişkiler tarihidir Türkiye eski Türkiye değil Hesabını hukuk önünde vereceksiniz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.