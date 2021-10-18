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Soylu'dan 10 büyükelçiliğin Kavala açıklamasına tepki
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Soylu'dan 10 büyükelçiliğin Kavala açıklamasına tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 ülkenin büyükelçiliklerinin Osman Kavala hakkındaki çağrılarına tepki gösterdi. Bakan Soylu, 'Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, hukuk devletidir. Büyükelçilerin yürüyen bir davada yargıya tavsiye ve telkinde bulunması kabul edilemez' dedi.

4 Saat Önce
2021-10-18 23:41:17
Soylu'dan 10 büyükelçiliğin Kavala açıklamasına tepki

Twitter'dan paylaşımda bulunan Bakan Soylu, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçilikleri, birleştirilmiş Gezi Parkı davası kapsamında Osman Kavala'nın tutukluluğuna ilişkin "Kavala hakkında devam eden dava, Türkiye'de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürmektedir" açıklamasına tepki gösterdi.

ABD Ankara Büyükelçiliği'nin tweetini alıntılayan Soylu, "Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, hukuk devletidir. Büyükelçilerin yürüyen bir davada yargıya tavsiye ve telkinde bulunması kabul edilemez. Tavsiye ve telkininiz, hukuk ve demokrasi anlayışınıza gölge düşürmektedir" ifadelerini kullandı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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