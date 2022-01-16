Soylu: Bu milletin gücünü sınayanın fesini kafasına ters giydiririz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Afrin'e giriyoruz, girdik mi? Azez'e girdik mi, girdik. Hadi bakalım oluştur terör koridoru da görelim. Bu milletin, bu ülkenin gücünü kimse sınamasın, sınayanın fesini kafasına ters giydiririz.' dedi.

Bakan Soylu, AK Parti Sinop İl Başkanlığı'nın Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, 2023 seçimlerinde Cumhuriyetin ikinci asrının bayrağını kimin alacağına karar vereceğini söyledi.

Bu nedenle 2023 seçimlerinin çok önemli olduğunun altını çizen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'yi büyütenler mi, Türkiye'nin demokrasisini geliştirenler mi, milletine hizmetkar olanlar mı, kim taşıyacak? İşte Türkiye, bunun kararını verecek. Büyükelçilere mektup yazıp Türkiye'yi şikayet edenler mi, Cumhuriyet'in ikinci asrının bayrağını taşıyacaklar? Bu ülkenin kahramanları şehit olurken, etrafımızda bir terör koridoru olmasın diye mücadele ederken, 'Hayır ben Türk askerinin oraya gitmesini istemiyorum, terör örgütü PKK, PYD ne isterse onu yapsın' diyenler, tezkereye 'hayır' diyenler mi Cumhuriyet'in ikinci asrını temsil edecek, yoksa PKK ve PYD ile mücadele edenler mi Türkiye'nin ikinci asrını temsil edecek? Buna bir karar vereceğiz."

"Karşımızda bir yıkım ekibi vardır"

Muhalefet partilerine yönelik eleştirilerde bulunan Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Karşımızda öyle bir muhalefet anlayışı var ki, yapmayı bilmezler yıkmayı bilirler, yapmayı bilmezler silmeyi bilirler. Eğer çok çalışmaz, eğer çok gayret göstermez, çok mücadele etmezsek yarın bunun sorumluluğuyla kahrolur gideriz. Bu ülkenin kalkınması ve büyümesi için attığımız adımları bir hamlede yok edebilirler. Karşımızda kendisine güvenen değil Batı'nın gücüne güvenen bir güruh vardır. 'Acaba biz Batı ile nasıl dans ederiz, Batı ile nasıl bir araya geliriz, Amerika'nın dediklerini nasıl yaparız' diyen bir anlayışın kendisi vardır. Karşımızda bir yıkım ekibi vardır. Bu yıkım ekibinin tezgahına düşmeyelim. Tayyip Erdoğan'a düşmanlıklarının sebebi, Anadolu insanına karşı olduklarından dolayıdır." diye konuştu.

Bugün Doğu ve Güneydoğu'da huzuru, asayişi 24 saat temin eden bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğunu aktaran Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla herkes alarm halinde. İstiyoruz ki ülkenin her yerinde şenlik, kardeşlik olsun. Etrafımızı kaşıyorlar. Ama çaktırmadan Tayyip Erdoğan da yapacağını yapıyor. Şimdi onlar bize hamle yapıyor ya, Tayyip Erdoğan Libya'da, Libya'nın halkına sahip çıkıyor. Çıldırıyorlar, kıskanıyorlar, 'Bunlar nasıl bu adımları atabiliyor' diyorlar. Terör koridoru oluşturacaklar, biz de onlara güzel bir cevap veriyoruz. Afrin'e giriyoruz, girdik mi? Azez'e girdik mi, girdik. Hadi bakalım oluştur terör koridoru da görelim. Bu milletin, bu ülkenin gücünü kimse sınamasın, sınayanın fesini kafasına ters giydiririz."

Türkiye'nin birçok zorluğu aşarak bugünlere geldiğini vurgulayan Soylu, Cumhuriyetin birinci asrında fedakarlıklarla, zorluklar ve saldırılara göğüs gerildiğine işaret ederek, "Herkes elinden geleni yaptı ama en önemlisi, ezanımız, bayrağımız, namusumuz, o özgürlük mücadelesi verenler tarafından bize emanet edildi. Şu neslin yaşamadığı kalmadı. Şimdi Cumhuriyetin ikinci asrına gireceğiz 2023'te. Biz Cumhuriyetin birinci asrının 2023'teki karnesinin nasıl olacağını belirleyebilecek bir nesiliz. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın belki de en önemli misyonu budur." ifadelerini kullandı.

"Onların dualarıyla hep ayakta duruyoruz"

Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Tayyip Erdoğan ve AK Parti ne yaptı? İktidara geldiği günden itibaren hem ikili ilişkilerini gerçekleştirdi, hem bölgesel ilişkilerini kurdu hem dünyanın her tarafına elini uzatan bir Türkiye tablosu ortaya koydu. Sadece onu yapmadı. Bir taraftan son 4 yılda dünyanın mazlum ve mağdur ülkelerine yardım eden dünyanın birinci ülkesi haline geldi. Amerika'yı da geçti, Avrupa'yı da geçti. Çünkü ecdadımız bize bir emanet bıraktı. Sadece kendimiz ayakta durmuyoruz. On yıllardan beri karınca kararınca biriktirdiklerimizle dünyadaki mağdurlara, mazlumlara el uzatan bir Türkiye tablosu oluşturduk. Onların dualarıyla hep ayakta duruyoruz. Onlarla da beraber de ayakta duruyoruz. Sırtımızı mı dönseydik? Suriye'de kadınlara tecavüz ediyorlardı, sırtımızı mı dönseydik? Çocukları öldürüyorlardı sırtımızı mı dönseydik?" AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.