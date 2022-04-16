Soylu: Amerika ve Avrupa'nın elinden Suriye ve Irak'ı kurtaracağız

Türkiye’de kurulan 13 yardım kuruluşunun katılımıyla düzenlenen ''İyilik Fuarı'', Esenler Dörtyol Meydanı’nda açıldı. Açılışa, İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan İçişleri Bakanı Soylu, fuara katılan yardım kuruluşlarının, vatandaşlarla ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi gördüğünü söyledi.

Kuruluşların, hem kervan dizip hem de köprü olarak dünyanın birçok noktasına yardım ulaştırdıklarını kaydeden Soylu, Türkiye'de son iki yılda çok fazla afet yaşandığını, insanların birçok kaybı olduğunu ancak yardım kuruluşları ve devlet desteğiyle vatandaşların yaralarının sarıldığını ifade etti.

"Biz komşusu açken tok yatanın eleştirildiği bir inancın çocuklarıyız.'' diyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amerika'nın ve Avrupa'nın elinden Suriye'yi, Irak'ı da kurtaracağız"

Etrafımızdaki coğrafyaya sahip çıkıyoruz diye bizi eleştiriyorlar. Kim eleştirirse eleştirsin. Ne yapacaktık? 'İnsanlar annelerini, babalarını, evlatlarını kaybetsinler' mi diyecektik? Çok zengin olacağız, kuvvetli, kudretli olacağız. Dünyada zulüm kurmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Avrupa gibi, Batı gibi de yapmayacağız. Çocukları saç rengiyle, göz rengiyle ayırmayacağız. Bangladeş'e, Afrika'ya kadar yardım ediyoruz. Bundan iki ay önce Bangladeş'e gittik, 1.1 milyon Arakan Müslümanı orada bir kampın içerisinde. Fuardaki yardım kuruluşlarının hepsi oradalar. Onları bir adaya götürmek istiyorlar. Onlar, 'Eğer Türkler giderse, bize rehberlik ederlerse onlarla beraber gideriz.' diyorlar. Bu, eminlik ve güvenilirlik demektir. Bugün Ukrayna'ya, Irak'a, Lübnan'a da yardım ediyoruz, Libya'da, Azerbaycan Karabağ'da da varız. Bizim elimizden Doğu Akdeniz'i çekip almak isteyen kim olursa olsun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kimseye eyvallah etmiyoruz. Eski Türkiye değiliz. Nasıl Doğu ve Güneydoğu'ya huzur getirmişsek, Amerika'nın ve Avrupa'nın elinden Suriye'yi, Irak'ı da kurtaracağız, oralara da huzur getireceğiz. Bu iyilik fuarları hepimiz için fırsattır.''

İstanbul Valisi Yerlikaya da fuara katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Meslek hayatımda ilk defa böyle bir fuara tanıklık ediyorum. Pek çok fuarda hemşehrilerimizle bir araya geldik. Ramazanda Esenler Meydanı'nda Esenlerli hemşehrilerimize yakışır bir fuara tanıklık ediyoruz.” dedi.

Esenler Belediye Başkanı Göksu da iyilik yapmanın önemine işaret ederek, Türkiye'nin tarihi itibarıyla da iyiliksever bir geçmişten geldiğini söyledi.

Dünyanın birçok bölgesine yardım ulaştıran kuruluşları Esenler'de bir araya getirdiklerini kaydeden Göksu, ''Biz bu iyiliği yaparken birileri gibi kimsenin ırkına, cinsine, cinsiyetine bakmadan yapıyoruz. Her bir mazlum neredeyse onun yanında yer almayı her türlü insanlık görevi olarak görürüz. Bizi tarif eden şey iyiliklerimizdir. Bize bu konuda rehberlik eden büyün kurumlarımızı bir araya getirmek istedik. Bu fikri Sayın Bakanımıza sunarak, 'Bunu İçişleri Bakanlığı himayesinde yapalım.' dediğimizde Bakanımız da hiç tereddüt etmedi, kabul etti. İyilik kervanımızın öncüleriyle Esenler'deki kardeşlerimizi buluşturmak istedik.'' şeklinde konuştu. AA .