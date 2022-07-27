Soylu, ABD’nin taziye mesajını tersledi: 'Hiç samimi değil'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin, İdlib'deki saldırıda şehit olan Türk askerleri için yayımladığı başsağlığı mesajına tepki gösterdi.
2022-07-27 23:11:27
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Büyükelçiliğinin İdlib'deki saldırıda şehit olan Türk askerleri ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) YPG/PKK'lı elebaşı için taziye mesajlarının ekran görüntüsüne yer vererek, şu ifadeleri kullandı:
"Hiç samimi değil. PKK yöneticisine resmi ağıt yakan ABD resmi makamlarının, şehit olan kahramanlarımıza yönelik taziyesi, terör örgütüyle sinsice eşit kılma çabasıdır. Hiç samimi değil."
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