Soylu: 14 kardeşimiz hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amasra'daki maden kazasına ilişkin, 'Şu ana kadar hastaneye 21 kardeşimiz intikal etti. Maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti.' dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, bölgeden açıklamalarda bulundu:

"Burda bir sahra hastanesi oluşturuluyor. Çok üzüntü duyduğumuz bir tabloyla karşı karşıyayız. 110 kardeşimiz orada çalışıyordu, bir kısmı üst katta olanlar çıktı, kurtarıldılar. Riskli bölgede 49 kardeşimiz vardı, hastaneye 21 kardeşimiz hastaneye sevk edildi, 7 kardeşimiz yolda. Maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti. Bu bilgileri çeşitli zaman dilimlerinde sizlerle paylaşacağız. Vatandaşlarımızdan da farklı bilgilere itibar etmemelerini rica ediyoruz. Başımız sağolsun."

"İlk belirlemelere göre grizu patlaması"

Konuşmasına hayatını kaybeden madenciler için başsağlığı dileyerek başlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, şu açıklamayı yaptı:

"Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk değerlendirmelere göre grizu patlaması olduğu şeklinde. Bir kısmında fayton dediğimiz mini raylı sistem çalışıyor, bir kısmında ise yayan müdahale elle müdahale söz konusu. Bütün arama kurtarma ekipleri görev başında, herhangi bir eksikliğimiz yok. Biz de arkadaşlarla sürekli koordinasyon içerisindeyiz. Ben tekrar başımız sağolsun diyorum."

Kaynak: TRT Haber