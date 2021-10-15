Sosyal yardımda yeni düzenleme: Artık e-Devlet'ten yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal Yardımlarda Çocuk Refahı Konferansı'na katıldı.

Bakan Yanık, bugünden itibaren sosyal yardım başvurularının e- Devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı.

"Artık ihtiyaç sahiplerinin farklı kurumlardan belge toplamasına gerek kalmayacak. Vatandaşlarımız, ihtiyaç duyduğu desteğe daha kolay ulaşmış olacak. Böylece halkımızın hizmetlerimize kolayca ulaşmasını sağlayacak önemli bir adım daha atıyoruz."

SON 20 YILDAKİ SOSYAL YARDIM HARCAMALARI

Bakan Yanık, son 20 yıldaki sosyal yardım harcamalarına ilişkin bilgi verdi. Sosyal yardım harcamalarının 20 yılda 53 kat arttığını söyledi.

"2002 yılında 1,3 milyar TL olan sosyal yardım harcamaları, 2020 yılı itibarıyla 69,3 milyar TL'ye ulaşmıştır. Aynı dönemde, kamu kurumları tarafından yapılan sosyal yardım harcamalarının gayri safi milli hasılaya oranı, yani 2002'deki oranı binde 38 iken 2020 itibarıyla yüzde 1,37'ye, yaklaşık 4 katına yükselmiş olduğunu görüyoruz."

2002 yılında 4 tür sosyal yardım programı uygulanırken bugün 45 başlıkta sosyal yardımlar yapılıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.