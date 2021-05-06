Sosyal yardım kapsam dışı ne demek? 1100 TL merkezi yardım kapsam dışına çıktı ne demek?

Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tam kapanma döneminde ihtiyaç sahiplerine ödenen sosyal desteğin 1100 liraya çıkacağını açıklamıştı. Vatandaşlar e-devlet üzerinden 1100 TL sosyal yardım sorgulaması yaptıklarında ekranda 'Sosyal yardım kapsam dışı, merkezi yardım kapsam dışına çıktı.' uyarısı beliriyor. Vatandaşlar da Sosyal yardım kapsam dışı ne demek sorusunu soruyor. Peki merkezi yardım kapsam dışına çıktı ne demek? 1100 tl sosyal yardım desteği ödenmeyecek mi? Kapsam dışına çıktı uyarısı ne demek? 1100 TL merkezi yardım desteği kapsam dışına çıktı ne demek?

Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tam kapanma döneminde ihtiyaç sahiplerine ödenen sosyal desteğin 1100 liraya çıkacağını açıklamıştı. Vatandaşlar e-devlet üzerinden 1100 TL sosyal yardım sorgulaması yaptıklarında ekranda "Sosyal yardım kapsam dışı, merkezi yardım kapsam dışına çıktı." uyarısı beliriyor. Vatandaşlar da Sosyal yardım kapsam dışı ne demek sorusunu soruyor. Peki merkezi yardım kapsam dışına çıktı ne demek? 1100 tl sosyal yardım desteği ödenmeyecek mi? Kapsam dışına çıktı uyarısı ne demek? 1100 TL merkezi yardım desteği kapsam dışına çıktı ne demek?

Sosyal yardım kapsam dışı ne demek?

1100 Tl sosyal yardım desteği almak için e-devletten sorguda bulunan vatandaşlar "sosyal yardım kapsam dışı" ifadesini gördüler. Bu uyarının ne demek olduğunu anlamayan vatandaşlar Sosyal yardım kapsam dışına ne demek? 1100 TL sosyal yardım kapsam dışına çıktı ne demek? sorularını internette araştırmaya başladı. Peki Kapsam dışına çıktı uyarısı ne demek? "Sosyal yardım kapsam dışı" ibaresi özetle sosyal yardım alma şartlarını sağlamadığını ve maddi yardım almaya hak kazanamadığı anlamına gelmektedir.

1100 TL merkezi yardım kapsam dışına çıktı ne demek?

1100 TL tam kapanma sosyal yardım desteği yapılacağı açıklandıktan sonra sorgulama yapan vatandaşların bazıları e-Devlet'te "sosyal yardım kapsam dışı" ifadesini gördüler. Peki 1100 TL sosyal yardım kapsam dışına çıktı ne demek? Kapsam dışı ibaresi ise beyan edilen bilgilerin program çerçevesi ile uyuşmaması dolayısıyla ret cevabı olarak ifade edilmektedir. Dolayısıyla kişinin ücretten faydalanamayacağı anlamına gelmektedir.

Kapsam dışı olanlar 1100 lira sosyal yardımdan faydalanamıyor mu?

Sosyal yardım sorgulaması yapan bazı vatandaşlar "Sosyal yardım kapsam dışı, merkezi yardım kapsam dışına çıktı." uyarısı alıyor. Peki kapsam dışı olanlar 1100 lira sosyal yardımdan faydalanamıyor mu Kapsam dışı ibaresi ise beyan edilen bilgilerin program çerçevesi ile uyuşmaması dolayısıyla ret cevabı olarak ifade edilmektedir. Dolayısıyla kişinin ücretten faydalanamayacağı anlamına gelmektedir.

Kapsam dışı uyarusının yanında açıklama olarak şöyle yazılmış: “Hanenizde Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu sayfasında kapsam dışı olarak belirtilen kategorilerde kişiler tespit edildiği ve/veya formda beyan ettiğiniz bilgiler programın çerçevesiyle uyuşmadığı için başvurunuz değerlendirmeye alınamamıştır.”

Bakan Yanık açıklamıştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

1100 TL sosyal yardım sorgulaması nasıl yapılır?

"Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.