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TIMETURK / GÜNDEM / Sosyal medyanın gündemine oturan iddia! ''500 liralık banknot ve 5 liralık madeni para geliyor?''

Sosyal medyanın gündemine oturan iddia! ''500 liralık banknot ve 5 liralık madeni para geliyor?''

Ziraat Bankası'nın eski genel müdür yardımcısı Şenol Babuşcu, 500 TL'lik yeni banknotlar ve 5 TL madeni paralar için hazırlıkların başladığını iddia etti.

17 Dakika Önce
2022-04-24 14:51:08
Sosyal medyanın gündemine oturan iddia! ''500 liralık banknot ve 5 liralık madeni para geliyor?''

Türk Lirası'ndaki değer kaybıyla birlikte her geçen gün etkisini daha da sert hissettiren ekonomik kriz, yurttaşların belini bükmeye devam ediyor.

Piyasada şu anda 5 TL, 10 TL, 20 TL, 50 TL, 100 TL ve 200 TL'lik banknotlar bulunuyor. En büyük madeni para ise şu anda 1 TL. Bu banknot ve madeni paralara yenilerinin ekleneceği iddia edildi.

İddianın sahibi Ziraat Bankası'nın eski genel müdür yardımcısı Şenol Babuşcu...

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Babuşcu, bu iddiayı Twitter'daki hesabında dile getirdi.

Merkez Bankası'nın hazırlıklara başladığını öne süren Babuşcu, "500'lük banknotlar ve 5 TL madeni paralar için hazırlıklar başladı" ifadelerini kullandı.

Babuşcu'nun bu iddiası, sosyal medyanın gündemine oturdu. .

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