Sosyal medyadaki erişim kısıtlamasına ilişkin açıklama
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu patlama sonrası sosyal medyada meydana gelen erişim kısıtlamasına ilişkin açıklamada yaptı.
2022-11-13 18:59:21
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), İstanbul Taksim'de meydana gelen patlama sonrası yayınlanan aykırı görüntülere ilişkin sosyal medya platformlarında bant daraltma uygulaması yapıldığını duyurdu.
Küresel internet erişimini takip eden Netblocks, patlamanın ardından Türkiye'den sosyal medya platformlarına erişimin yavaşlatıldığını bildirmişti.
YORUMLAR (0)