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Sosyal medyadaki erişim kısıtlamasına ilişkin açıklama

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu patlama sonrası sosyal medyada meydana gelen erişim kısıtlamasına ilişkin açıklamada yaptı.

2 Saat Önce
2022-11-13 18:59:21
Sosyal medyadaki erişim kısıtlamasına ilişkin açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), İstanbul Taksim'de meydana gelen patlama sonrası yayınlanan aykırı görüntülere ilişkin sosyal medya platformlarında bant daraltma uygulaması yapıldığını duyurdu.

Küresel internet erişimini takip eden Netblocks, patlamanın ardından Türkiye'den sosyal medya platformlarına erişimin yavaşlatıldığını bildirmişti.

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