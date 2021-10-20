Sosyal medyadaki “borsa çakalları”

Ekonomi yazarı Dilek Güngör, sosyal medyayı kullanarak vatandaşı yönlendiren, hisse pazarlayan borsa spekülatörlerine dikkat çekti

Güngör'ün “Borsa spekülatörü yer altına indi!” başlıklı yazısı

Yeraltı dediysem, mafyavari bir organizasyondan bahsetmiyorum... Biliyorsunuz, borsaya yerli yatırımcılardan ilgi artınca ortalık sosyal medyayı kullanan spekülatörlerle dolmuştu. Twitter'dan hisse pazarlayanlar, WhatsApp ve Telegram gruplarından vatandaşı yönlendirenler ortalıkta kol geziyordu. Fakat, hakkını yemeyelim...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) burada hızlı davrandı. Sosyal medya hesaplarından borsada hisse senedi önerisi yapanları kıskaca aldı. Borsa üzerine teknik analiz yapıp, küçük yatırımcıyı yönlendiren grupların içine sızarak birçoğunu tespit etti. O kişilere cezayı kesti. Ancak spekülatörler de boş durmadı tabii... Hatta meseleye uyandılar... Hemen kendilerini 'yeraltına' aldılar.

Şu aralar WhatsApp gruplarında 'kapalı devre' çalışıyorlar. 'Kapalı devre' derken kastettiğim şu... Gruba öyle elini kolunu sallayarak giremiyorsun... O gruptan birinden referans istiyorlar. "Hâmil-i kart yakînimdir" misali... Grupta tanıdığınız yoksa, sizi almıyorlar. Sonra eğer WhatsApp grubuna girecekseniz, belirledikleri bir aracı kurumda hesap açmanız zorunlu... Girişi zorlaştırma nedenleri, SPK uzmanlarına yakalanmamak...

Ne yani... Spekülatörün fendi SPK'yı yendi mi? Hiç sanmam... Ama şunun da altını çizmek lazım... Belli ki, spekülatörlerle 'ortak' çalışan aracı kurumlar var! SPK'dan sık sık ceza alan isimlere hesap açanlar, limit verenler... Onların da hassasiyetle bu meseleye dikkat etmesi gerekir. Borsayı çakallardan korumak, küçük yatırımcıyı mağdur etmemek herkesin görevi...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.