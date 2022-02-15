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TIMETURK / GÜNDEM / 'Sosyal medyada terör propagandası': 12 gözaltı

'Sosyal medyada terör propagandası': 12 gözaltı

Mardin merkezli 4 ilde, sosyal medya hesaplarından PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan şüphelilere yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

2 Saat Önce
2022-02-15 17:53:24
'Sosyal medyada terör propagandası': 12 gözaltı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne üye oldukları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü hakkında övücü, destekleyici paylaşımlarda bulundukları tespit edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Mardin merkezli 4 farklı ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda A.A., M.E., A.B., V.A., A.A., C.T.A., M.O., M.E.D., Ş.Ç., A.A., E.K. ve O.Ş. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

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