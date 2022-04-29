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TIMETURK / GÜNDEM / Sosyal medyada Sedat Peker hareketliliği…

Sosyal medyada Sedat Peker hareketliliği…

Birleşik Arap Emirlikleri'nin 'sosyal medya kısıtlaması' getirdiği organize suç örgütü lideri Sedat Peker, 5 ay aradan sonra ikinci kez Twitter hesabından paylaşım retweetledi.

2 Saat Önce
2022-04-29 09:18:40
Sosyal medyada Sedat Peker hareketliliği…

Yayınladığı videolarla gündemde gelen organize suç örgütü lideri Sedat Peker‘e Birleşik Arap Emirlikleri ‘sosyal medya kısıtlaması' getirmişti.

Sedat Peker, 5 gün önce uzun bir aradan sonra ilk defa Twitter hesabından Alevilik ile ilgili paylaşım yapmıştı.

Peker'e konan yasağın ‘esnetileceği', hatta seçim öncesi ‘konuşmaya hazırlandığı' iddia edilmişti.

Peker dün akşam da kendisinin ve ailesinin bulunduğu fotoğrafı retweet'ledi.

Bununla da kalmayan Peker, hakkında paylaşılan onlarca mesajı beğendi.

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@dogankng isimli kullanıcının, sabah saatlerinde de “Şimdiye kadar sabırla beklediniz kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Ben sözümden dönmem, ben diz çökmem, az kaldı göreceksiniz. Aktimiz var!” ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptığı görüldü.

Ayrıca, Sedat Peker'in ‘basın danışmanı' olduğu iddia edilen ve Peker'e yakınlığıyla bilinen Emre Olur da, zamanın giderek yaklaştığını ifade eden “Tik tak, tik tak…” ifadesini kullanarak kutlama emojisinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

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Olur ardından da, “Sizler, Sn. Reis Sedat PEKER'i kendiniz gibi zannediyordunuz, en büyük hatanız da bu. Kendisini tanıyan herkes bilir! Söz verdiği zaman sonu her ne olursa olsun sözünü tutar. ‘Söz namustur..'” ifadelerini kullandı.

Emre Olur'un tweet'ini paylaşan Sedat Peker'in oğlu Celal Han Peker'de babasıyla ilgili çok sayıda paylaşım yaptı.

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