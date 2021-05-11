Sosyal medyada Reuters'e yalan haber tepkisi

Reuters haber ajansının Filistinlilerin bir İsraillinin sivil aracını taşladığı yönündeki haberi asılsız olduğu ortaya çıkarken çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ajansa tepki gösterdi

İşgal altındaki Filistin topraklarında İsrail güçlerinin Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilerin evlerine baskınlar ve Mescid-i Aksa çevresindeki olaylar sürerken dün öğle saatlerinde Reuters tarafından geçen bir haberin asılsız olduğu ortaya çıktı.

İsrailli saldırgan, Aslanlı Kapı'da aracıyla bir grup Filistinli vatandaşı aracıyla ezerken Reuters ise saldırganı, "Filistinliler arabasını taşladı" diyerek sundu.

Filistinlilerin İsrailli bir sivilin aracını taşladığı iddia edilen haberin aslı sosyal medyadaki bir video ile ortaya çıktı. Bazı kullanıcılar olaya ilişkin dikkat çeken ayrıntılar paylaştı.

Görüntülerde beyaz araçlı bir İsrailli yoldan geçen Filistinlilerin üzerine aracını sürüyor. Yan yol uygun olduğu halde geri dönüp yolda yürüyen insanı ezmeye çalışan kişinin görüntüsünde ayağındaki askeri bot dikkat çekiyor.

Aracı kullanan sivil olduğu iddia edilen kişinin onu kurtaran İsrailli polis ile aynı ayakkabıyı giymesine dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları haberi yalanlayarak Reuters'e tepki gösterdi

Reuters'e tepki

Bazı kullanıcıların ajansa tepkileri şöyle oldu:

"Bu gazetecilik değil. Kasıtlı olarak arabasını sivillere çarptı, onları öldürmeye çalıştı, ardından silahlı polis tarafından korundu. Ve bir taşla yönetiyorsun. Filistinliler arabayı "taşlıyor" ama araba kendi kendine mi "çarpıyor"? Yazıklar olsun"

"Hepimizin akıllı telefonları ve internet bağlantıları var, hepimiz videoyu izledik. İlkeleri önemsiyorsanız, bu yayını yeniden yayınlamalı ve daha fazla düzenlemelisiniz."

"Keşke bu habercilik daha dürüst olsaydı. İsrail'in IDF'si ve keskin nişancılar, namazdan sonra yasa dışı zorla gözaltına alındıktan sonra camilerinden ayrılmalarına izin verildiği için Filistinlilere plastik mermilerle ölümcül ateş açtılar."

"İsrailli saldırganının sokakta Filistinlilerin üzerinden geçme görevinde başarısız olmasının ardından videonun son bölümünü çektiniz ve sadece sonrasındaki tepkiye odaklandınız. Ne kadar önyargılı!"

Öte yadan bir başka videoda ise bazı İsraillilerin Filistinlileri kendilerine saldırmakla suçlarken bir videoda kendi kıyafetlerini kendi elleriyle parçaladıkları ortaya çıkmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.