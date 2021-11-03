Sosyal medyada İsmail Saymaz'la ilgili ilginç paylaşım
Gazeteci-Yazar İsmail Saymaz’ın Sovyetler Birliği bayrağı altında çekilmiş fotoğrafına sosyal medyada, “İvan Sergey (İsmail Saymaz) Ermeni asıllı bir gayri müslümdir” yorumu yapıldı. Espriyi beğenen Saymaz “İvan Sergey, havalı isim” diye yazdı.
2021-11-03 15:23:57
Gazeteci-Yazar İsmail Saymaz, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafına yorum yaptı.
İsmail Saymaz'ın Sovyetler Birliği bayrağı altında çekilmiş fotoğrafına “İvan Sergey (İsmail Saymaz) Ermeni asıllı bir gayri müslümdir” yorumu yapıldı.
Espriyi beğenen İsmail Saymaz “İvan Sergey, havalı isim” diye yazdı.
Kaynak: odatv4.com
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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