Sosyal medyada hatalı çıkış yapmamak için...

Sosyal medya gündemine dair değerlendirmede bulunan Melih Altınok, mevzu hakkında bilgi sahibi olunmadığı zaman alınması gereken tavır ne olabilir hususunda tavsiyede bulundu

ONLAR NE DEMİŞ MUTLAKA BAKARIM, SONRA GİDER TERSİNİ YAPARIM

Sosyal medyada şak diye yeni bir gündem mi patladı?

Ve mevzu hakkında da henüz hiçbir bilgiye sahip değil miyiz?

Böyle durumlarda "ihtiyatlı ilk tavrımı" belirlemek için sağdan soldan belirlediğim, çoğunluğu gazeteci olan kerterizler ne demiş, önce ona bakıyorum.

Birinci grupta tabii ki FETÖ'cüler var. Zira hep yalanı yayıyorlar.

İkinci grupta ise konu ne olursa olsun iktidara ya da muhalefet mâl etmek için çırpınan körler var... Ve onlara olta atan organize trol grupları.

Ama bana en çok yardımcı olanlar kuşkusuz, yükselen popülist dalgaya anında uyan, varlığına düşman faşistlerden aferin almak için alçak sürünen, goygoycu tipler. Tabii ki elimi çabuk tutmam gerekiyor. Zira çoğu zaman pişman olup twitlerini siliyorlar.

Gerisi basit...

Herkesi keriz sanan bu şark kurnazı kerterizlerim ne demişse aksinin doğru olabileceği ihtimaline oynuyorum... Onlar söylediğinin tersi doğrudur diyerek vakit kazanıyorum. Tartışmaya dahil edilen bazı argümanları eliyorum.

Eksik olmasınlar, daha bugüne kadar haklı çıkıp da beni yanılttıkları hiç olmadı!

Bir olayın aslını öğrenene kadar en azından hatalı çıkışlar yapmamanızı sağlayacak bu pratik yöntemi size de tavsiye ederim.

Hiç olmazsa bir işe yarasınlar değil mi?

Sabah

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.