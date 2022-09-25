Sosyal medya onu konuştu! Prensle evlenen Hande Macit sessizliğini bozdu

Mersinli Hande Macit, Almanya’nın Mecklenburg-Vorpommern Dukalığı’nın Veliaht Prensi Georg Alexander ile evlenmesinin ardından ''düşes'' unvanını aldı.

Mecklenburg Veliaht Prensi Georg Alexander ile evlenerek ‘düşes' unvanı alan Mersinli Hande Macit verdiği röportajda "Hep astronot olmayı istemiştim. Prenses olmak gibi bir hayalim yoktu" dedi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde doğan ve 12 yıl önce eğitim için Hollanda'nın Rotterdam kentine giden Hande Macit, Almanya'nın Mecklenburg-Vorpommern Dukalığı'nın Veliaht Prensi 31 yaşındaki Georg Alexander ile evlendi ve düşes unvanı aldı.

Hande Macit Takvim gazetesine verdiği röportajda Prens ile olan evlilik ve tanışma sürecini "Eğlencede, Alexander'la göz göze geldik. Çok etkilendim ancak utandığım için konuşamamıştım. Sonra Alexander yanıma geldi. Sohbetimiz başlayınca kendisine aşık oldum. Prens olduğunu tanıştıktan 2 hafta sonra öğrendim ve çok şaşırdım. Ailemle paylaşıp fikirlerini aldım” şeklinde anlattı.

“Evlenme teklifini Rotterdam'da aldım. Yüzüğü kendisi tasarladığı için görmüştüm. O yüzden teklif sürpriz olmadı” diyen Macit “Hep astronot olmayı istemiştim. Prenses olmak gibi bir hayalim yoktu” diye konuştu. .