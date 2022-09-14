Sosyal konut projesine başvuru sayısı 224 bin oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesine 224 bin başvuru yapıldığını açıkladı.

Bakan Kurum, "Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi Basın Buluşması" programı öncesinde, medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle sabah kahvaltısında bir araya geldi.

"Sosyal konutu, önceliklerimiz arasında gördük"

Kurum, Türkiye'nin vizyonu ve hedefleri doğrultusunda millet için arzuladıkları her hizmeti yapma, her eseri ortaya koyma imkanını ve cesaretini gösteren bir ülke olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu ülke ve millet için gece gündüz koşmamızın en büyük sebebi de her ülkeye nasip olmayan bu büyük potansiyelimiz. Bu anlayışla sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yıldır hep sosyal devletin temel görevi olan barınma hakkını, sosyal konutu, önceliklerimiz arasında gördük. 2019 yılında kendi yerli, yenilikçi, milli, sürdürülebilir kaynaklarımızla önce 50 bin, ardından da 100 bin sosyal konut dedik ve bu projelere 2 milyonu aşkın vatandaşımız müracaat ederek büyük bir teveccüh gösterdi. Biten konutlarımız vatandaşlarımız tarafından büyük bir beğeniyle karşılık buldu. Yöresel mimariye, bölgenin değerlerine uygun şekilde inşaatlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Tabii milletimizin taleplerini siyasetin merkezine almış liderimiz, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla da bu başvurunun karşılanabilmesi amacıyla yeni yuva yapma hayaliyle vatandaşlarımız evlerine kavuşabilme hayaliyle bu başvurularını gerçekleştiriyorlar."

Konut hamlesiyle dünden itibaren telefonlarının susmadığını kaydeden Kurum, vatandaşlardan büyük bir teveccüh gördüklerini söyledi.

Kurum, aziz millete 2023-2028 yıllarında 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri hedefinin ilk etabı olan 250 bin sosyal konut, 100 bin konut arsası ve 10 bin iş yerini kazandıracaklarını belirtti

Konut ve iş yeri projelerinin ismini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İlk evim" ve "İlk iş yerim" olarak açıkladığını hatırlatan Bakan Kurum, bu çerçevede ayırdıkları kontenjanlarla pozitif ayrımcılık olarak ifade ettikleri kontenjanları şöyle açıkladı:

"Şehit ve gazi ailelerimiz için yüzde 5 kontenjan karşılığı 12 bin 500 konut ayırıyoruz. Engelli kardeşlerimize yine aynı şekilde 12 bin 500 konut ayırıyoruz. Emeklilerimize ve gençlerimize de 50'şer bin konut kontenjanı bu proje kapsamında sunuyoruz. Gençlerimiz bu projeyle ilk defa özel konut hakkına sahip olacaklar. Eylül 1992 tarihinden sonra doğan genç kardeşlerimiz, onlara ayrılan kontenjan üzerinden müracaat edebilecekler. Başvuru için 18 yaş kıstasımız var."

"Şu an itibarıyla başvuru sayımız 224 bine ulaşmış durumda"

Sosyal konut projesinden faydalanacak vatandaşların başvuracakları illerde en az bir yıl ikamet etmesi veya o il nüfusuna kayıtlı olması gerektiği, her haneden bir başvuru hakkı olabileceğini anımsatan Bakan Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

"Milletimizi en çok sevindiren şey, yeni yuvalarımızın maliyet fiyatı üzerinden yaptığımız yüzde 40 indirim oldu. 81 ilimiz ve 609 ilçemizde yapacağımız sosyal konut projelerimizle vatandaşlarımız toplamda 608 bin liradan 2+1 konutlarımıza erişebilecekler. Aylık taksitleri de 2 bin 280 lira ile 240 ay vadeyle bu projeye sahip olabilecekler. Toplam 850 bin lira fiyatla da 3+1 konutlarımızın ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle vatandaşlarımız erişebilecekler. İstanbul'da hane halkı geliri 18 bin liranın, diğer illerde de 16 bin liranın altında olan her vatandaşımıza başvuru kapımız açık. Şu an itibarıyla başvuru sayımız 224 bine ulaşmış durumda. Vatandaşlarımız toplam daire bedelinin yüzde 10'unu peşinat olarak ödeyecekler. Taksitler de sözleşme imzalandıktan sonra başlayacak."

Bakan Kurum, yeni yuvaların 50 binini İstanbul'un her iki yakasında yapacaklarını, Avrupa yakasında Başakşehir, Esenler, Arnavutköy, Silivri, Çatalca bölgesinde, Anadolu yakasında Tuzla, Kartal, Pendik'te bu projeler üzerinde çalışıldığını söyledi.

"2028 yılında sosyal konut sahibi vatandaşların sayısı 10 milyona ulaşacak"

Ankara'da 18 bin, İzmir'de 12 bin 500, Gaziantep'te 10 bin, Bursa'da 8 bin 650, Konya'da 7 bin 500, Kayseri'de 7 bin 500 konut inşa edileceğini ifade eden Bakan Kurum, "20 yılda 1 milyon 170 bine ulaştırdığımız konut sayısını bu projelerle birlikte 2028 yılına geldiğimizde 2 milyon rakamına çıkarmış olacağız. Sosyal konut sahibi vatandaşlarımızın sayısı da yaklaşık 10 milyona ulaşmış olacak." dedi.

Alt yapıları ve imarı tamamlanmış ev yapmaya hazır arsaları da bu proje kapsamında sunduklarını aktaran Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Toplamda 60 milyon metrekarelik alanda 100 bin konutluk arsamız hazır. Böylece vatandaşlarımız imar planları yapılmış arsaların üzerine kendi evlerini yapabilecekler. Piyasa fiyatının altında devletimizin yüzde 40'a yakın sübvansiyonuyla fiyatları belirlemiş olduk. Faizsiz bir şekilde arsalarımızı sunuyoruz. İki çeşit arsamız var. İlki 350 ila 500 metrekare büyüklükte arsalar olacak. Bunlar müstakil konutların yapılacağı arsalar olacak. Buradaki konut büyüklükleri de 105 ila 150 metrekare arasında değişen konutlar. Burada da fiyatlarımız 192 bin 500 liradan başlıyor, 1604 liradan başlayan taksitlerle 10 yıl vadeyle faizsiz bir şekilde ödeneceği yöntemle vatandaşlarımız arsasını alabilecekler. Sözleşmeyi imzalamaya müteakip de iki yıl içinde arsalarda inşaatlarını yapabilecekler. Teknik destek ve proje desteği vereceğiz. İkincisi, hisseli parsellerimiz olacak. Burada da konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. 112 bin 500 liradan başlayan toplam fiyatla 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde insanımız arsasına kavuşmuş olacak."

"Yuvaların ve iş yerlerinin toplam yatırım değerinin yaklaşık 900 milyar lira"

Bakan Kurum, sosyal konut yaparken diğer taraftan da sanayinin gelişmesi, bölgelerin, şehirlerin kalkınması adına da iş yeri projesini hayata geçireceklerini hatırlattı.

İlk etapta Ankara'dan Adana'ya, Erzurum'dan Diyarbakır'a, Kastamonu'dan Konya'ya kadar 28 ilde 50-200 metrekare büyüklüğünde 10 bin iş yerini vatandaşlara kazandıracaklarını anlatan Kurum, 350 bin liradan başlayan fiyatlarla 2 bin 633 lira taksitle 120 vadeyle sanayiciye, genç girişimciye bu projeyi sunmuş olacaklarını söyledi.

Ustalık belgesine sahip vatandaşların bu kontenjana başvurabileceğini belirten Bakan Kurum, bu yatırımların yeni iş kurma hayali olan vatandaşların yararına olacağını, o bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak bir proje olacağını dile getirdi.

Bakan Kurum, bu yuvaların ve iş yerlerinin toplam yatırım değerinin yaklaşık 900 milyar lira, ilk etabının 422 milyar lira olduğunu, bu bedelin yüzde 40'ını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla devletin sübvansiyonu ile karşıladıklarını belirtti.

"Ev ve kira fiyatları da zaten proje duyulur duyulmaz aşağı gelmeye başladı"

Bu büyüklük çerçevesinde de 2 trilyon liradan fazla finansal ve üretime dönük bir ekonomik hareketliliğin başlayacağını anlatan Kurum, "Ev ve kira fiyatları da zaten proje duyulur duyulmaz aşağı gelmeye başladı, düşürecektir. Özel sektörümüzü harekete geçirecektir. Yatırım yapma noktasında aksiyon alacaktır. Toplumun tüm kesimlerine, 250'den fazla sektöre bu ekonomik büyüklük yayılacaktır." dedi.

Müracaatların bugün başladığını, ekim ayı sonuna kadar konut müracaatlarını devam ettirdiklerini ifade eden Kurum, "İlk temeli de büyük bir coşku ve heyecanla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle ekim ayı içinde atacağız. Etaplar halinde ihalelerimizi gerçekleştireceğiz. Bugün başvuru yapan ile ekim ayı sonunda başvuru yapan arasında hiçbir fark yok. Başvurular çerçevesinde noter huzurunda 1 milyon 170 bin konutta ne yaptıysak, burada da aynı anlayışla kuralarımızı çekeceğiz." diye konuştu.

"İlk etap konutları en geç 2 yıl içinde tamamlamayı planlıyoruz"

Arsa ve iş yerleri için 10 Ekim'de başvuruları almaya başlayacaklarını, 7 Kasım'a kadar devam edeceğini açıklayan Kurum, ilk etap konutları en geç 2 yıl içinde tamamlamayı planladıklarını söyledi.

Bu konutların Türkiye'de yeni bir şehircilik hareketliliğine yol açacağına değinen Bakan Kurum, projenin kent merkezlerindeki sıkışıklığı gidereceğini, trafik sorununu azaltacağını ve şehrin çeperlerini de bu manada harekete geçireceğini belirtti.

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık" projesinin bir gereği olarak tüm yatırımları ve projeleri, sıfır atığa uyumlu, çevreye saygılı, kendi enerjisini üreten, üretilen enerjilerin ortak alanlarda kullanıldığı, yağmur sularının biriktirildiği bir proje olarak gerçekleştireceklerini dile getirdi.

"İlk çiviyi çaktığımızda 250 alt sektörü de bu projelerle harekete geçiriyoruz. Önce 100 bin, ardından 200 bin yeni istihdam oluşturuyoruz." diyen Bakan Kurum, toplamda yapılacak 900 milyar liralık yatırım sonucunda 2 trilyon liralık ekonomik bir devinime, hareketliliğe sebep olacaklarını sözlerine ekledi. AA .