Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin’in “Dijital müdahale: Devlet kurumu Viginum, sosyal ağlardaki yayınlarımızı izleyebilecek” açıklamasını yazısına taşıdı

Eyüboğlu'nun “Sosyal ağlardaki tüm hesaplara erişim izni” başlıklı değerlendirmesi:

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki “Yayıncılıkta Özgürlük ve Sorumluluk” söyleşisinde dünyadan örnekler vererek RTÜK'ün uygulamalarını savundu:

“Bizim uygulamalardaki demokratik yapı ne Almanya'da, ne Fransa'da, ne İngiltere'de var. Rusya'da, Çin'de hiç yok. İngiltere'de Kraliçe veya Kraliyet ailesinin aleyhine yorum yapan bir kişi BBC'ye de, başka kanala da çıkamaz. Almanya'da bir genç, sosyal mecra üzerinden bir paylaşımda anayasal kurumlarına karşı bir suç işliyorsa parasal ceza 57 bin eurodan başlıyor, direkt hapisle de cezalandırabiliyorlar. Onun ötesinde Twitter, Instagram veya Facebook; o kişinin ev adresine, telefon ve kimlik numarasına kadar vermekle hükümlüdür. Oranın RTÜK'ü olan OFCOM'un verdiği kararların aleyhine konuşamazsınız."

"Dijital müdahale"

Şahin'in bu açıklamasından bir gün sonra “Dijital müdahale: Devlet kurumu Viginum, sosyal ağlardaki yayınlarımızı izleyebilecek” başlıklı bir haber vardı Le Figaro'da.

Perşembe günü Resmi Gazete'de yayımlanan kanuna göre Viginum; 2022 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Fransa'yı yabancı dijital müdahalelerden koruyabilmek için kamuya açık tüm sosyal ağlardan bilgi toplayabilecek.

Ülkeye yönelik siber saldırılar ve kamuoyunu manipüle edecek paylaşımlara karşı mücadeleyle görevli Viginum, Fransa sınırları içinde Facebook, Instagram ve Twitter gibi tüm sosyal ağlarda hesabı olanların tüm bilgilerine erişebilecek.

“Türk menşeli kökü niyetli aktörler” iddiası

Bütçesi 12 milyon euro olan, sosyal ağ analistleri, jeopolitik veya sosyal bilim uzmanlarının görev yaptığı Viginum'la ilgili haberde, “Fransa'da devlet, Rus, Çin veya Türk menşeli kötü niyetli aktörleri izliyor” bilgisi de vardı.

Her fırsatta bize demokrasi ve insan hakları dersi veren Fransa'nın dışarıdan gelecek dijital müdahaleler için kurduğu Viginum eliyle tüm sosyal ağlarda hesabı olanların kişisel verilerini erişme yetkisine ve “Türk menşeli kötü niyetli aktörler” tespitine ne demeli?

Milliyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.