''Sorun Soylu’nun çizmelerinde değil, Yavaş’ın sahadan uzak bir imajla o fotoğrafta yer almasında''

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sel nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'la yaptığı görüşmede giydiği çizmeleri köşesine taşıdı.

"Başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere bazı bakanlar, afet bölgelerine çok hızlı, çok etkin müdahale ediyorlar ve uzun süre afet bölgelerini terk etmiyorlar. Epey zamandır bu böyle...Ve herkes buna alıştı artık" diyen Hakan, şu ifadeleri kullandı:

"İşte bu yüzden Süleyman Soylu'nun çizmeleri çekip Ankara'daki afetle haşır neşir olmasını ve Mansur Yavaş'la çizmeli bir fotoğraf vermesini zerre kadar yadırgamadım.

Yani sorun Soylu'nun çizmelerinde değil. Sorun Mansur Yavaş'ın sahadan uzak bir imajla o fotoğrafta yer almasında.

Madem çağımız görsellik çağı... Madem çağımızda imaj çok önemli. Madem sosyal medyada imajlar üzerinden fırtınalar kopartılıyor. O zaman Mansur Yavaş'ın sırf imaj için de olsa hemen yanı başında bir çizme bulundurmasında sayısız yarar var." .