Soner Yalçın'ın, 'Erdoğan gitsin diye devleti çökertmeyin' paylaşımına Ayşenur Arslan tepki gösterdi

Sözcü yazarı Soner Yalçın'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Erdoğan gitsin diye devleti çökertmeyin' uyarısında bulunması gazeteci Ayşenur Arslan'ı rahatsız etti. Arslan, 'Erdoğan çökünce, niye devlet çöksün?” sözleriyle Soner Yalçın'a tepki gösterdi.

OdaTV imtiyaz sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, Twitter'da paylaştığı yazı nedeniyle gazeteci Ayşenur Arslan'dan tepki aldı.

Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşan Soner Yalçın, "Kimileri istiyor ki; iktidar gitsin de isterse devlet çöksün. Ekonomi programı başarısız olan her hükümet gidicidir. Zaten iktidarlar gelip geçicidir, kalıcı olan millettir. Bir devleti kurmak için bin sene ister, yıkmak için bir saat yeter. Erdoğan gitsin diye devleti çökertmeyin." ifadelerini kullandı.

Halk TV'de Medya Mahallesi programını sunan gazeteci Ayşenur Arslan canlı yayında Soner Yalçın'ın bu açıklamalarına tepki gösterdi.

“NE DEMEK ERDOĞAN GİTSİN DİYE DEVLETİ ÇÖKERTMEK?”

“Cümlelerimi dikkatle seçmeye çalışıyorum” deyip Yalçın'ın paylaşımını okuyan Arslan, “Şimdi bunun muhatabı kim? O muhatap CHP'si, İyi Parti'si işte Babacan'ı, Davutoğlu'su, HDP'si, Türkiye İşçi Partisi çok ciddi eleştirilerde bulunuyorlar. Devleti çökertmeye mi çalışıyorlar bir, bu siyasi partilerin devleti çökertme gibi bir imkânı söz konusu olabilir mi? Yani bir zamanlar “Yetmez ama evet” dalgası gibi bu da benzer bir şey “Milli Beka” meselesine gelip dayanınca şimdi ne demek Erdoğan gitsin diye devleti çökertmek?” ifadelerini kullandı.

“HER KİMSENİZ BU NE DEMEK?”

Daha sonra Soner Yalçın'ın köşe yazısını okuyan Arslan, “Çok affedersin sevgili Soner, senin gibi düşünen gazeteciler vs. akademisyenler her kimseniz bu ne demek? Ekonomi kötüyse, kötü diyeceksiniz. Enflasyon bilmem kaçsa söyleyeceksiniz. Erdoğan çökünce, niye devlet çöksün?” sözleriyle gazeteciye tepki gösterdi. .