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Muğla bölgesinde 10 gün önce başlayan orman yangınlarından Marmaris ve Bodrum yangınları kontrol altına alınırken, Yatağan, Menteşe, Köyceğiz, Seydikemer ve Milas’taki orman yangınları devam ediyor. Hatay’ın Belen ilçesinde akşam saatlerinde 3 noktada aynı anda çıkan orman yangını ise kontrol atına alındı

12 Saat Önce
2021-08-07 20:34:37
Son durum...

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Muğla bölgesinde 10 gün önce başlayan orman yangınlarından Marmaris ve Bodrum yangınları kontrol altına alınırken, Yatağan, Menteşe, Köyceğiz ve Milas'taki orman yangınları devam ediyor.

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Kavaklıdere'de başlayan ve daha sonra Menteşe ilçesine sirayet eden orman yangını, Yılanlı ve Kozağaç Mahallesi'nin Batı istikametinde ve yukarısında Göktepe Kulesi'nin alt istikametinde devam ediyor. Aynı yangının Doğu istikametinde Yılanlı dağı bölgesinde kalan kısmında da yoğun bir çalışma sürdürülüyor.

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Köyceğiz'deki orman yangınını söndürme çalışmalarında alevler üç koldan ilerliyor. Otmanlar Mahallesi civarında havadan ve karadan yoğun bir şekilde devam eden yangın söndürme çalışmaları, Çövmen Yaylası bölgesinde çalışmalara ağırlık verildi. Göynük kanyonu tarafında da ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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Yatağan Hacıveliler Mahallesi'nde başlayan yangın, rüzgarın artması ile tekrar alevlenerek Yatağan bölgesine yayılırken Yava Mahallesi boşaltıldı. Rüzgar nedeniyle Hacıveliler Mahallesi bölgesinde yangın tekrar büyüdü. Ekiplerin hava ve karadan müdahalesi sürüyor.

Milas yangınından tek hatta devam eden yangın, rüzgarın etkisi ile tekrar dumanlar yükseldi. Uçak ve hava araçları tekrar parlama gösteren bölgelere yoğun sorti gerçekleştiriyor.

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SEYDİKEMER'DEKİ YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Karaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 4 ayrı noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için yürütülen çalışmalara bölge halkı da destek veriyor.

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HATAY'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Hatay'ın Belen ilçesinde akşam saatlerinde 3 noktada aynı anda çıkan orman yangını kontrol atına alındı.

Alınan bilgiye göre, Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi'nde ormanlık alanda akşam saatlerinde çıkan orman yangını havadan ve karadan ve vatandaşların müdahale etmesinin ardından kontrol altına alındığı bildirildi.

Yangına 2 helikopter, 10 arazöz, 100 işçin müdahale edilirken vatandaşlarında yangını kendi yangını imkânları ile söndürmek için çalıştıkları belirtildi.

Habertürk

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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