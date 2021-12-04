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TIMETURK / GÜNDEM / Son anda fark edildi... Erdoğan'ın mitingi öncesi bombalı düzenek imha edildi

Son anda fark edildi... Erdoğan'ın mitingi öncesi bombalı düzenek imha edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'teki mitinginde görevlendirilen bir polis memurunun aracının altına yerleştirilen patlayıcı düzeneği son anda fark edildi. Bomba düzeneği uzman ekipler tarafından imha edildi

1 Saat Önce
2021-12-04 21:31:18
Son anda fark edildi... Erdoğan'ın mitingi öncesi bombalı düzenek imha edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'teki mitinginde görevlendirilen bir polis memurunun aracının altına yerleştirilen patlayıcı düzeneği son anda fark edildi. Bomba düzeneği uzman ekipler tarafından imha edildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, polis memurunun özel aracının altına yerleştirilen el yapımı patlayıcı (EYP), bomba imha uzmanlarınca imha edildi.

Nusaybin'de, Çevik Kuvvet Büro Amirliği'nde görevli polis memurunun aracının altına, teröristler tarafından EYP yerleştirildiği tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen bomba imha ekiplerince EYP ve düzeneği, imha edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, düzenek ve araç üzerinde şüphelilere ait parmak izi taraması yaptı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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