Somalili öğrenciler Erdoğan ve eşi için dua etti

Somali Mogadişu'da Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için dua etti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri paylaştıkları videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, dualarının Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Hanım ile olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat ve destekleriyle Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin ilk kuruluş misyonuna uygun olarak "Geçmiş ile Geleceğe" köprü olmak üzere kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane (Hamidiye) Külliyesi, Gülhane Külliyesi, Somali Külliyesi, Özbekistan Külliyesi ve Sudan Külliyesinde eğitim öğretim faaliyeti yürütüyor. .