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Soluk borusuna fındık kaçan minik Mehmet hayatını kaybetti

Ordu'nun Ünye ilçesinde, soluk borusuna kaçan fındık nedeniyle nefessiz kalan 2,5 yaşındaki Mehmet Yuşa Karaca, tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

8 Dakika Önce
2022-01-23 15:10:25
Soluk borusuna fındık kaçan minik Mehmet hayatını kaybetti

Yeşilkent Mahallesi'nde ailesiyle misafirliğe gittiği büyük annesinin evinde oyun oynarken aniden fenalaşan Mehmet Yuşa Karaca, yere yığıldı.

Aile fertleri, nefessiz kaldığını fark ettiği çocuğu Ünye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk müdahalede bulunulan Karaca, daha sonra Samsun Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Tedaviye alınan ve soluk borusuna fındık kaçtığı anlaşılan Mehmet Yuşa, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edilen küçük çocuğun cenazesi, helallik alınmasının ardından Ünye Merkez Büyük Camii'ne getirildi.

Ayakta durmakta güçlük çeken babası ve annesi ile diğer aile fertleri cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Mehmet'in cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Döşemedibi Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi. .

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