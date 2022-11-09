Sokak köpeğinin ısırması sonucu kuduz olan çocuk hayatını kaybetti

Bitlis'te köpeklerin saldırısına uğradıktan sonra kuduz olan ve Ankara’da tedavi altında bulunan Mustafa Erçetin hayatını kaybetti.

Bitlis'te köpek ısırması sonucu kuduz olan ve 21 Ekim'den bu yana yoğun bakımda tedavi gören çocuk hayatını kaybetti.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 9 yaşındaki Polat Ergün ile 10 yaşındaki Mustafa Erçetin sokaktaki başıboş köpekler tarafından ısırılmıştı.

İki çocuk ilçedeki tedavilerinin ardından kuduz şüphesiyle Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Yapılan testlerde kuduz virüsüne rastlanan Erçetin'de hırçın davranışlar ve tükürük salgısı artış görülmüştü.

Ağırları nedeniyle uyutulan çocuğun tedavisi solunum cihazına bağlı olarak devam ediyordu.

Polat Ergün ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti.