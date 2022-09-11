Sokak hayvanları kitap bağışı karşılığı kısırlaştırılıyor

Adana'da Seyhan Belediyesi’ne bağlı Sokak Hayvanları Bakım ve Kısırlaştırma Merkezi, sokak hayvanlarını kitap bağışı karşılığında ücretsiz kısırlaştırıyor. Toplanan kitaplar, çocuklar ve gençlere gönderiliyor.

Seyhan Belediyesi tarafından 2019'da kurulan ve o günden itibaren sokak hayvanlarının ücretsiz kısırlaştırıldığı Sokak Hayvanları Bakım ve Kısırlaştırma Merkezi'nde yeni bir proje başlatıldı.

Üç yılda 5 binden fazla sokak hayvanın kısırlaştırıldığı merkezde artık kısırlaştırma işlemi karşılığında, kitap bağışında bulunuluyor.

Toplanan kitaplar ise belediye bünyesindeki bilgi evlerinde eğitim gören çocuklar ve gençlere gönderiliyor.

‘DİĞER BELEDİYELERE ÖRNEK OLMALI'

Seyhan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Evren Sonyürek, projeyle birlikte hem sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasını teşvik ettiklerini hem de çocukların ücretsiz olarak kitaplarla buluşmasını sağladıklarını belirterek, vatandaşlardan olumlu tepkiler aldıklarını söyledi.

Hayvanseverlerin projeden çok memnun olduklarını anlatan Sonyürek, bu şekilde köşeye atılan kitapların da tekrar okuyucuyla buluştuğunu söyledi. Çocuklar için kitabın önemini vurgulayan Sonyürek, “Onlar da ücretsiz bir şekilde çeşit çeşit kitaba ulaşıyor.

Bugüne kadar kimse projeye itiraz etmedi. Bir kitap talep etmemize rağmen onlarca kitap bağışlayan var. Proje sayesinde hem sokak hayvanları hem de çocuklar mutlu oldu. Bu projenin diğer belediyelere de örnek olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

KİTAP VE HAYVAN SEVGİSİ BULUŞTU

Sokakta beslediği kedisini kısırlaştırmak için merkeze getiren Deniz Uskanbaş ise “Ben de 4 kitap bağışladım. Burada ders kitabı, roman, hikaye ne ararsanız var. Çocuklar için kaynak olacaklar. Hayvan ve kitap sevgisinin buluştuğu başarılı bir proje olmuş” dedi.

DHA