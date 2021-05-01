Sokağa çıkma yasağında kimler muaf olacak?

İçişleri Bakanlığı genelgesi tam kapanmada muaf olan yerler ve kişiler belli oldu. Tam kapanma dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma yasağından muaf olan yerler ve kişiler listesi resmen yayımlandı. Buna göre İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde Jandarma ve Polis ekipleri ile uygulayacağı sokağa çıkma yasağı uygulamasında, bazı yerleri ve kişileri muaf tutacak. 17 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan yasak sürecinde, belirli saatler aralığında dışarı çıkıp ihtiyaçları karşılamak mümkün olabilecek. Peki, sokağa çıkma yasağından kimler muaf olacak?

Tam kapanma 29 Nisan saat 19.00'da başladı. Koronavirüs vaka sayılarını düşürmeye yönelik alınan 17 günlük sokağa çıkma yasağı 17 Mayıs saat 05.00'e kadar sürecek. Kısıtlama sürecinden işyeri, fabrika ve imalathane çalışanları muaf tutulacak. Sokağa çıkma yasağından muaf olanların çalışma belgesi alması gerekecek. Bu süre içerisinde vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılaması adına bakkal, market gibi yerler açık olacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN KİMLER MUAF OLACAK?

Peki, tam kapanmadan kimler muaf olacak? İşte, milyonları ilgilendiren konularla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan duyuru

Tam kapanmadan kimler muaf olduğu sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından milyonların gündemine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanacağını duyurdu. Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve burada çalışanlar ile farklı sektör çalışanları kısıtlamadan muaf tutulacak. Vatandaşlar araç kullanmadan ikametlerine yakın yerlerden alışveriş yapabilecek.

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Tam kapanma Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgede şöyle denildi:

Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

- Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, kara yolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri ve PTT çalışanları.

- Hastanler, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, zorunlu sağlık randevusu olanlar.

- İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışını yapan iş yerleri ile buralarda çalışanlar.

- Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar.- Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar.

- Tarımsal üretime ilişkin zirai ilaç, tohum, fide, gübre gibi ürünlerin satışı yapılan iş yerleri ve çalışanları.

- Oteller ve konaklama yerleri ile çalışanları.

- Sokak hayvanlarını besleyenler, hayvan barınakları, çiftlikleri, bakım merkezlerinin görevlileri, gönüllü çalışanları ve Hayvan Besleme Grubu üyeleri

- İkametinin önüyle sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının ihtiyacını karşılamaya çıkanlar.

- Gazete, dergi, radyo, televizyon, internet kuruluşları, medya takip merkezleri, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları.

- Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar.

- Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları.

- Yurt, pansiyon, şantiye gibi toplu yerlerde kalanların temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar.

- Otizm, down sendromu gibi ‘özel gereksinimi' olanlar ile veli veya vasileri.

- Yurt içi ve dışı müsabaka, kamplara katılacak milli sporcular, seyircisiz, profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler.

- ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler ve bu kişilerin yanlarında bulunan refakatçileri, sınav görevlileri.

- Zorunlu müdafi-vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar, adliyelere gitmesi gereken taraf veya vekilleri.

- Araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahipleri

- 10.00-16.00 arasında sınırlı sayıda şube ve personelle hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları

- Nöbetçi noterler ile çalışanları.

- Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen ve 5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge ve bilgiyle ibraz edenler.

- Ceza infaz kurumlarından salıverilen kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.