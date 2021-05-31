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Sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili yeni düzenleme açıklandı

Sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili yeni düzenleme açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kademeli normalleşme planıyla ilgili sokağa çıkma kısıtlamalarına getirilen yeni düzenlemeyi tek tek açıkladı.

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31.05.2021 20:30:36
Sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili yeni düzenleme açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kademeli normalleşme planıyla ilgili sokağa çıkma kısıtlamalarına getirilen yeni düzenlemeyi tek tek açıkladı.

"Sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir. Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır. Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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