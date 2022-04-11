Soğuk ve yağışlı hava yurdu ne zaman terk edecek?

Türkiye, Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Hava sıcaklığı 10 ila 15 derece azalacak, bazı bölgelerde kar bekleniyor. Sıcaklık, perşembeden itibaren yeniden yükselişe geçecek.