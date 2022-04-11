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Soğuk ve yağışlı hava yurdu ne zaman terk edecek?

Türkiye, Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Hava sıcaklığı 10 ila 15 derece azalacak, bazı bölgelerde kar bekleniyor. Sıcaklık, perşembeden itibaren yeniden yükselişe geçecek.

46 Dakika Önce
2022-04-11 17:03:53
Soğuk ve yağışlı hava yurdu ne zaman terk edecek?

Hava sıcaklığı Batı'dan başlayarak azalacak, mevsim normallerinin altına düşecek. Önümüzdeki üç gün yağışlı hava etkili olacak.

Hava sıcaklıkları 10 ila 15 derece arasında düşüşlerin görüleceğini belirten Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, "Perşembe gününe kadar hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredecek. Özellikle Karadeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun doğusunda, Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor" dedi.

İstanbul'da hava nasıl olacak?

Haftaya yağışla başlayan İstanbul'da hava kademeli olarak ısınacak.

İstanbul'da yağışlı havanın yarın da etkili olacağını aktaran Tekin, çarşamba ve perşembe günü yağış beklenmediğini, sıcaklığın da 13 ila 16 arasında seyredeceğini vurguladı.

Ankara'da hava soğuk ve yağmurlu

Ankara'da parçalı çok bulutlu bir hava hakim olacak, aralıklarla yağmur bekleniyor.

Başkent'te çarşamba günü yağmur ve yükseklerde karla karışık yağmurun beklendiğini söyleyen Tekin, perşembe günü ise havanın açacağını aktardı.

İzmir'de ise önümüzdeki 3 gün boyunca yağış beklenmiyor, kentte parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık ise 18 ila 22 dereceleri arasında seyredecek.

Yetkililerden zirai don ve çığ uyarısı

Karadeniz Bölgesi'nde ise kuvvetli yağışın çığa sebep olabileceği uyarısı yapıldı.

Uzmanlar, ani sıcaklık düşüşüne bağlı zirai dona karşı da uyarıyor.

Perşembeden itibaren sıcaklık kademeli olarak yükselecek, hafta sonu mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

TRTHaber .

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