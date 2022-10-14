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Şoför, otobüsün dolu olması nedeniyle almadığı yolcu tarafından öldürüldü

Gaziantep'te özel halk otobüsü şoförü Emrah Yıldız (34), aracın dolu olması nedeniyle almadığı için tartıştığı B.K. (17) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

1 Saat Önce
2022-10-14 00:54:34
Şoför, otobüsün dolu olması nedeniyle almadığı yolcu tarafından öldürüldü

Olay, öğle saatlerinde 60'ıncı Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Emrah Yıldız, kendisine durakta el kaldıran B.K.'yı otobüsün dolu olduğu gerekçesiyle almadı. B.K., bu nedenle peşinden koşarak durdurduğu otobüsün şoförü Emrah Yıldız ile tartışma yaşadı.

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Tartışmanın büyümesi üzerine B.K., yanındaki bıçakla Yıldız'ı bıçakladı. Kanlar içerisinde kalan Yıldız'ı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri Yıldız'a yaptıkları ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

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Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan ve geçen hafta bir çocuğu dünyaya geldiği öğrenilen Emrah Yıldız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay sonrası kaçan kimliğini tespit ettikleri B.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA

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