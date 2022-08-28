SMMM sınav ve başvuru tarihleri belli oldu

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) sınavı 26-27 Kasım'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak.

Sınava ilk kez katılacaklar için başvuru tarihleri, 1-30 Eylül, tekrar katılacaklar için 3-25 Ekim olarak belirlendi.

TÜRMOB'un Resmi Gazete'de yayımlanan duyurusuna göre, 2022/3 dönemi SMMM sınavları 26-27 Kasım'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak.

Sınava ilk kez katılacaklar için başvuru tarihleri 1-30 Eylül, tekrar katılacaklar için 3-25 Ekim olarak belirlendi.

Başvuru şartları

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 30 Eylül itibarıyla stajlarını, stajdan sayılan hizmetlerini ya da kurslarını fiilen tamamlamış olmaları gerekiyor.

Bu durumdaki adayların, TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden ön başvurusunu yaptıktan sonra belirtilen başvuru belgeleriyle kayıtlı olduğu SMMM odasına müracaatta bulunmaları şartı aranıyor.

Sınav süresi devam eden adaylardan tekrar sınava girmek isteyenlerin ise TEOS üzerinden başvuru yapmaları yeterli olacak.

Sınavların yapılacağı yerler ile programı, serbest muhasebeci mali müşavirler odalarının ve TESMER'in internet sitelerinden ilan edilecek. AA .