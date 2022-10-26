Skuterlar için İngiliz trafiği önerisi! Kurallara uyulmuyor

‘Gör, görül, hayatta kal' Scooter'lara ‘İngiliz trafiği' önerisi. Ölümlü kazalara neden olan scooter'lar için güvenli sürüş teknikleri uzmanı Gürsel Yeğenoğlu, trafiğin aktığı noktalarda ters çizgi uygulaması yapılması gerektiğini söyledi: “Güzergahlar turuncuyla boyanıp, scooter'lara en az 1 metrelik bölge ayrılmalı.”

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Genellikle kısa mesafede ve trafiğe takılmamak için kullanılan elektrikli scooter'lar, avantajlarının yanı sıra ciddi riskleri de bulunuyor. Scooter kazaları bazen yaralanmalara bazen de ölüme neden olabiliyor. Antalya'da 22 Ekim'de otomobilin çarptığı elektrikli scooter'daki lise öğrencilerinin hayatını kaybetmesi, yeniden scooter tartışmalarını gündeme getirdi. Akşam gazetesine konuşan güvenli Sürüş Teknikleri Uzmanı Gürsel Yeğenoğlu, trafikte 3 önemli kural olduğunu hatırlatarak, "Gör, görül, hayatta kal. Birisi, birini görmediği sürece mutlaka bir hata, o hata da hayata ya da can yanmasına mal olacaktır" dedi. Yeğenoğlu, scooter'lar için özellikle trafiğin aktığı noktalarda belediyenin ve karayollarının mutlaka ters çizgi uygulaması yapması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

'BİR ANLIK HATA OLUYOR'

"Bir taraf gelirken, bir taraf gidecek. Scooter'lar, akan trafiği görecek. Sağ trafik olduğumuz için, scooter'ların soldan gitmesi gerekiyor ki, gelen aracı görsün ve kendini güvence altına alsın. Karayollarının acil durum rengi turuncu olduğu için bu güzergahların turuncuyla boyanıp, scooter'lara en az 1 metrelik bir bölge ayarlamaları gerekiyor ki, insanlar burada akışı sağlasınlar. Scooter'larda ayna ve sinyal yok. Ekipmanlar da yok. Ne kadar giysi olursa olsun, arkadaki sürücü bir anlık harekete bakıyor. İki hata oluyor. Genelde scooter'lar bir anda mazgaldan kaçıyım, bir şeyin üstünden geçmeyeyim istiyor. Bu hareketi yaptığı anda görmediği, arkadan gelen aracın önüne çıkmış oluyor. Dolayısıyla arkadaki araçtaki hata da scooter gördükleri zaman sürücülerin ağırlaşması gerekiyor. Yavaş gitmeleri gerekiyor çünkü, scooter her an anlık hata yapabilir. Asıl önemli olan sürücülerin onları görüp güvence altına alması lazım."

KARAİSMAİLOĞLU: TEDBİRLERİ ARTIRACAĞIZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı televizyon programında gündemdeki scooter tartışmasıyla ilgili şunları söyledi: "Bu araçlarının kullanılması kaçınılmaz. Bizim çıkardığımız yönetmelik doğrultusunda sürücüler kurallara uyarsa bir sıkıntı çıkmayacaktır. Ancak kullanıcıların uymadığını görüyoruz. Tabii ki bu konuda eksiklerimiz varsa tamamlayacağız. Kullanım yanlışlarını görüp tamamlayarak devam edeceğiz. Tedbirleri artırmak zorundayız, artıracağız."

SKUTER YÖNETMELİĞİ

Halihazırda Türkiye'de skuter kullanımının çok dikkat edilmese de belli başlı bazı kuralları var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte hazırladığı elektrikli skuter (e-scooter)yönetmeliği 14 Nisan 2021 günü Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle skuter sürücülerinin uymak zorunda olduğu kurallar şu şekilde belirlendi: