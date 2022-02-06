Skandal paylaşımların ardından Derya Büyükuncu'ya hak mahrumiyeti cezası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumu ile ilgili çirkin ifadeler kullanan eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında soruşturma başlatıldığı ve daimi hak mahrumiyeti cezası verildiği açıklandı.

Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la ilgili eski milli yüzücü Derya Büyükuncu'nun sosyal medya hesabından yaptığı skandal paylaşıma tepkiler sürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumu ile ilgili çirkin ifadeler kullanan eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında soruşturma başlatıldığı ve daimi hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurdu.

Bakan. Mehmet Kasapoğlu da, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Bırakın bir sporcuya yakışmamasını insanlığa sığmayacak ifadeleri kabul etmemiz, sineye çekmemiz mümkün değil. Sporcu ahlakına sığmayan bu çirkin hareket için gereği yapılıyor.” açıklamasında bulundu.

Türkiye Yüzme Federasyonu da, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Derya Büyükuncu'nun daimi hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına karar verdi” denildi.



BÜYÜKUNCU'DAN SKANDAL PAYLAŞIM

Eski milli yüzücü Derya Büyükuncu, sosyal medya hesabı Twitter'dan Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalanmasına ilişkin skandal bir paylaşım yapmıştı.

Erdoğan'ın "dua bekliyoruz" sözlerine atıf yapan Büyükuncu, "Koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz, ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtıcam!!" ifadelerini kullanmıştı

PAYLAŞIMLARI SÜRDÜDÜ

Sözleri ile tepki çeken Büyükuncu, daha sonra bir paylaşım daha yaparak, "Helva dedik, ne kadar da büyük bir kitle o insan!! için üstüne alındı. Allah kimseyi başkasının önünde eğilecek, kula kulluk edecek, karşısında el pençe divan duracak kadar karaktersiz, korkak yapmasın. Amin!!!" dedi.

ERDOĞAN'I DİKTATÖRE BENZETMİŞTİ

Sosyal medyadan saçmalamaya devam eden Büyükuncu, "Takunyalı Führer'in de koronavirüs olduğunu öğrendim. Kendisine acil şifalar dilerim. İnşallah yırtar. Yoksa başımıza onun gibi heybetli!!, cesur!!, karizmatik!! bir dünya lideri olan!! diktatör bir daha zor gelir. Allah tuttuğunu Dolar, Euro, altın, gümüş etsin. Amin!!" ifadelerini kullandı.

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