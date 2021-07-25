Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, “17-25 Aralık sürecinde, Erdoğan hasta olsun diye toplu beddua seansları yapan FETÖ’nün de sistematik olarak yaydığı yalanları her fırsatta pişirip pişirip önümüze sürüyorlar' dedi.

Melih Altınok'un bugün Sabah gazetesinde yayımlanan, “Siz ne diyorsunuz, gözümün önünde uyuyan Erdoğan'ı ameliyat ettiler!” başlıklı makale:

İktidara geldiği günden beri Tayyip Erdoğan'ın sağlığı üzerinden spekülasyon yapan hastalar var...

17-25 Aralık sürecinde, Erdoğan hasta olsun diye toplu beddua seansları yapan FETÖ'nün de sistematik olarak yaydığı yalanları her fırsatta pişirip pişirip önümüze sürüyorlar.

Şimdi de Cumhurbaşkanı'nın bayram mesajında duraksaması üzerine başlayan "iletişim" tartışması vesilesiyle bu çok sevdikleri mevzuyu köpürtüyorlar.

Ama alışkınız... Nelere şahit olmadık ki?

İlginizi çekeceğini düşündüğüm bir tanesini anlatayım mesela...

Yıl 2015... Bir yıl önce Cumhurbaşkanı olan Erdoğan'ın Latin Amerika temaslarını izleyen gazeteci heyetindeyim. Erdoğan'ı ve bizleri taşıyan A 330 uçağı gece yarısı Türkiye'ye dönüş yolunda yakıt ikmali yapmak üzere ABD'nin Houston kentindeki bir havalimanına indi.

Burada ismini vermek istemediğim bazı gazeteci arkadaşlarım (onlar konuşursa ben de konuşurum) bu fırsatı değerlendirmek istediler. Ve bazı siyasetçilerle birlikte sigaralarını alıp uçağın çıkış kapısına doğru yöneldiler. Canım sigara çekmediği halde, beni de "kandırarak" yanlarına kattılar, direnemedim!

Uçağın kabininden çıkarken Sayın Cumhurbaşkanı'nı üzerine battaniye almış koltukta kestirirken gördük.

Neyse, sigaralar içildi, uçağa bindik yola koyulduk, uykuya daldık...

Sabahsa FETÖ'nün internetteki farelerinin yaydığı "Erdoğan'ın uçağı gizlice Houston'a acil iniş yaptı.

Erdoğan burada gizlice ameliyat edildi" haberleriyle uyandık.

Ekşi çöplük gibi operasyon sitelerinde de "Erdoğan'ın uçağının Houston'a inmesi" gibi gizemli başlıklar çoktan açılmıştı... Muhalif yazarlar, siyasiler de yine bugünkü gibi, "Ay hadi inşallah" diyerek "heyecanlarını" gizleyemiyorlardı.

Dün baktım bunlardan bir tanesi, Cumhurbaşkanı'nın sağlığıyla ilgili iddiaları yıllarca önce ilk kendisinin dile getirdiğini hatırlatıp aklınca kendini övüyordu...

Şaka gibi ama doğru söylüyor.

Kendileri bu arada kaç kere hastalandılar, ameliyat geçirdiler, kaçı hâlâ hayatta bilmiyoruz... Fakat 20 yıldır düzenli aralıklarla "Erdoğan hasta, bu kış hükümet düşer" diye "öngörülerde" bulunduklarını unutmadık.

Oğlu yaşında olmama rağmen temposuna, hızına yetişmekte zorlandığım...

Yorgunluktan, konuşmaktan sesi kısılmışken bile alanda toplanan seçmene saygısından miting programını iptal etmeyen...

Çalışkanlığına, enerjisine şapka çıkardığımız Sayın Cumhurbaşkanı'na sağlıklı uzun bir ömür dilerim.

Sandıkta deviremedikleri siyasi rakiplerinin sağlığının bozulmasından başka çareleri kalmadığı için her gün ölüp ölüp dirilen takıntılılara da Allah şifa versin.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.