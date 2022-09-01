“Siz eğitim-öğretim mimarı mısınız, yoksa sokaklarda caddelerde dolaşan çapulcular mı?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye'ye dair elle tutulur projeleri olmayanların boykot çağrısı, öğretmenlerimizi siyasi malzeme olarak kullanmayı amaçlayan art niyetli bir girişimdir. Bırakın artık bu boykotu moykotu, nedir bunlar?' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 bin öğretmenin ataması için Beştepe'de düzenlenen programda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları:

Sevincinizi, heyecanınızı paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sizlerin de katılmasıyla öğretmenlerimizin sayısını 1 milyona çıkarmış bulunuyoruz. Göreve geldiğimiz 2002 yılında bu sayısı 526 bin civarındaydı. Hali hazırda görev yapan öğretmenlerimizin 750 bini biz atadık.

"OECD ORTALAMASINI YAKALADIK"

Okullardaki alt yapı eksikliklerinden dolayı derslerin çoğu boş geçiyordu. Evlatlarımız sağlıksız ve kalabalık sınıflarda eğitim görüyordu. 60-70 ve 80 kişilik sınıflar vardı. Türkiye olarak OECD ortalamasını yakaladık Eğitim alanında ülkemizin ilerlemesinde ket vuran engelleri kaldırarak büyük ilerleme kaydettik. 28 Şubat sürecinde sadece üniversite eğitim hakları değil, istihdam engellerini giderdik. Bugün okullarımızda 1 milyonu aşkın öğretmenimizin yarısını kadınlar oluşturuyor.

"İLAVE MALİ HAKLAR SAĞLADIK"

Öğretmenlerimizin haklarını güçlendirme noktasında önemli iyileştirmelere gittik. Bizden önce iktidarlar öğretmenlik meslek kanunu üzerinden siyaset yaptı. Öğretmenlerimizin bu meşru talepleri yerine getirilmedi. 60 yıldır sürüncemede bırakılan bu meseleyi gideriyoruz. Bu sene öğretmenlik meslek kanunu ile öğretmenlerimiz müstakil bir meslek kanununa kavuştular. Uzman ve başöğretmen imkanlarıyla öğretmenlerimize ilave mali haklar sağladık.

“BIRAKIN ARTIK BU BOYKOTU MOYKOTU”

Bütün bu kazanımlar ülkemizde birilerini rahatsız ediyor. Açıkçası, öğretmenlerimizle birlikte öğrencilerimizin, hatta topyekün eğitim sistemimizin faydasına olan böyle bir meseleyi dahi istismar edenleri görmekten ülkemiz adına hicap duyuyorum.

Türkiye'ye dair elle tutulur projeleri olmayanların boykot çağrısı, öğretmenlerimizi siyasi malzeme olarak kullanmayı amaçlayan art niyetli bir girişimdir. Bırakın artık bu boykotu moykotu, nedir bunlar? Bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım. Siz eğitim, öğretimin mimarı mısınız yoksa sokaklarda, caddelerde çapulcu olarak dolaşanlar mısınız?

Bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım. Caddelerde, sokaklarda dolaşanlar değil. Öğretmenlerimizi kışkırtmak doğru bir yaklaşım değil. Öğretmenlerimizin fitne teşebbüslerine prim vermeyeceklerini biliyorum.

Eğitim gibi, evlatlarımızı, ülkemizin geleceğini ilgilendiren bir konuyu gündelik siyasete meze yapmak, öğretmenlerimizi kışkırtmak doğru yaklaşım değildir. .