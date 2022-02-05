Siyasilerden Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun mesajını iletti.

CHP lideri, "Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de geçmiş olsun dileklerini iletti. Akşener, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum" dedi.

Öte yandan, DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da geçmiş olsun mesajlarını paylaştı. .